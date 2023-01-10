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Ekranlardan yayılan mavi ışığa dikkat!

Gece tablet, telefon gibi dijital ekranlardan yayılan mavi ışığın melatonin hormonunu baskıladığını açıklayan Doç. Dr. Aylin Kılıç "Melatonin hormonunun düzensiz salgılanması uykusuz bir gece geçirmenin yanında yaşlanmamızı da sağlar. Geceleri gözümüzü kapattığımızda melatonin hormonu devreye girerek vücudumuzda çok güzel bir döngüyü oluşturur. Çocukların da sağlıklı büyümeleri için uyku öncesi ekrana bakmamaları gerekiyor" dedi

Ekranlardan yayılan mavi ışığa dikkat!
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DHA

Mavi ışığın özellikle bilgisayar ve tablet ekranlarından yayıldığını belirten Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Aylin Kılıç, "Güneş ışığıyla mavi ışığın farkı, güneş bütün renklerdeki ışıkların toplanmış olarak beyaz halidir. Güneş ışığı mavi ışığı da içerir. Mavi ışık bunlar içindeki enerjisi en yüksek olan ışıktır. Gözümüzün korneasından ve lensinden geçerek direkt kolaylıkla ulaşabilir. Her ne kadar gün içinde ışığa ihtiyacımız varsa, geceleri mavi ışığa maruz kaldığımız zaman melatonin denilen hormonumuzun salgılanması durur. Melatonin hormonu uyku için çok gerekli hormondur. Güneş ışığıyla uyarımı azalan bir hormondur. Vücudumuzda antioksidan etkisi vardır. Ayrıca melatonin hormonunun kanseri önleyici özelliği de bulunur" diye konuştu.

UYKUSUZLUK YAŞLANMA SÜRECİNİ DE HIZLANDIRIYOR

Melatonin hormonunun vücudun uyku dengesi için önemini vurgulayan Doç. Dr. Kılıç, şöyle devam etti: "Gece karanlık olmasına rağmen devamlı ekrana bakarak geçiriyorsak bu döngüyü direkt yapay nedenlerle bozmuş oluyoruz. Mavi ışık alarak görmemizi baskıladığımız zaman, hem vücudumuzdaki faydalı hormonun düzenli döngüsünü bozmuş oluruz hem de uykusuz bir gece geçirmiş oluruz. Melatonin hormonu özellikle gece vardiyasında çalışanlarda düzensiz salgılanır çünkü karanlıkta aktif olur. Melatonin hormonunun düzensiz salgılanması uykusuz bir gece geçirmenin yanında bizim yaşlanmamızı da sağlar. Geceleri gözümüzü kapattığımızda melatonin hormonu devreye girerek vücudumuzda çok güzel bir döngüyü oluşturur. Çünkü melatonini hormonu antioksidan özelliklere sahip olduğu için genç olmamızı da sağlıyor. Mesela gün içerisinde çok fazla uykusuzluk çekiyorsanız, çok fazla yorgunluk, baş ağrısı ve kestirme etkisi varsa gece sağlıksız bir uykunun sonucu olabilir.

ÇOCUKLARI GECE LAMBASINDAN VE TABLETTEN UZAK TUTUN

Doç. Dr. Kılıç, çocukların da sağlıklı büyümeleri için uyku öncesi ekrana bakmamaları gerektiğine dikkati çekerek, şu bilgileri verdi: "Geceleri uyurken gece lambasının kullanılmaması öneriyoruz çünkü gözümüze giren, retinanın algıladığı en ufak ışık uyku döngümüzü bozuyor. En önemli mesajımız uyumadan önce ekrana maruz kalmayalım. Geceleri uyumadan önce kendimizi yormak istiyorsak en güzeli kitap okumak. Çocuklar için de aynı şey geçerli, onların da büyümesi için uyku öncesi ekrana bakmamaları daha sağlıklı olur. Mavi ışıktan korunmak için birtakım gözlükler ya da ekran filtreleri uygulanabilir ancak bu filtreler her ne kadar mavi ışığı süzerek ve engelleyerek çalışmamızı sağlıyorsa da yüzde 100 bilimselliği kanıtlanmış bir veri yok."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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