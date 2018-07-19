Ekrem Ateş ve Tahir Sekizkardeş gözaltında

İstanbul dahil 7 ayrı ilde FETÖ/PDY'nin aktif olarak faaliyet gösteren sözde 'eyalet hadimi', 'bölge hadimi', 'mütevelli esnaf', 'ünite yapılanması' ve 'talebe yapılanması’na yönelik operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında 25 kişi gözaltına alınırken, gözaltına alınanlar arasında Ateş Turizm’in Genel Müdürü Ekrem Ateş ve Görgülü Pastaneleri’nin Avrupa Yakası'nda isim hakkını kiralayan Mehmet Tahir Sekizkardeş de bulunuyor.

Habertürk’ten Nihat Uludağ’ın haberine göre; İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin İstanbul'da dağıtılan veya tutuklanan üyelerinin yerlerine yeni görevlendirmeler yaptığını tespit etti. Örgütün yeni faaliyetleri ile ilgili başlatılan soruşturmada sözde 'eyalet hadimi', 'bölge hadimi', 'mütevelli esnaf', 'ünite yapılanması' ve 'talebe yapılanması’na yönelik 8 ayrı ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı bulunan 32 zanlıdan 25'i gözaltına alındı.

PASTANELER ZİNCİRİ SAHİBİ VE TURİZMCİ GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınan zanlılar arasında FETÖ'nün esnaf mütevellisinde görevli oldukları belirlenen Ateş Turizm’in sahibi Ekrem Ateş ve Görgülü Pastaneleri’nin Avrupa Yakası'nda isim hakkını kiralayan Mehmet Tahir Sekizkardeş'in de olduğu öğrenildi. Ateş ve Sekizkardeş'in uzun süredir arandığı belirtildi.

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