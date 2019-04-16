Ekrem İmamoğlu Bakırköy'de konuştu

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nu makamında ziyaret etti. Ziyaretin ardından, Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda vatandaşlara seslenen İmamoğlu, yerel seçimlere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yarın sayım işinin biteceğini belirten İmamoğlu, birçok CHP'linin, İYİ Partili'nin, birçok siyasi parti üyesinin ve gönüllülerin bu süreçte sandık güvenliği için mücadele verdiğini söyledi.

Futbol oynarken de mızıkçılık yapmadığını dile getiren İmamoğlu, "Kaldı ki hiç kimse malını, mülkünü devretmiyor. Herkes şunu bilsin, 16 milyon insanın adına 25 yıldır bu şehri yönetirken bu millet size oy verdi ve görevinizi gittiniz, devraldınız. Gün başka bir gün." ifadesini kullandı.

Aradaki farka değinen İmamoğlu, "Aradaki fark azmış, çokmuş... Bir oyla bile bu millet seçtiyse seçti. Dolayısıyla centilmenlik şunu gerektirir, ararsın tebrik edersin. Baktım bugün hala bahane üstüne bahane." diye konuştu.

Seçimin sonucunun yarın bağlanacağını dile getiren İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Olağanüstü itiraz hakları vardır. Anayasa'ya, kanuna saygılıyız ama Yüksek Seçim Kurulu, bu süreçte kararını en hızlı şekilde vererek, demokrasimize, birliğimize, beraberliğimize hizmet etmelidir. Yüksek Seçim Kurulu'na güveniyoruz. Yüksek Seçim Kurulu'nun tarihi sorumluluğunu sadece ve sadece hatırlatıyoruz. Kaldı ki bu seçim, ne ilk seçim ne son seçim. Bu 5 yıl içinde eksiğini görürsün, cesaretin varsa bizi geçmeye çalışırsın. Bir dahaki seçim çok çalışırsan belki bu millet sana oy verir."

İmamoğlu, bu sözleri üzerine slogan atan vatandaşlara, "Anlaşıldı siz diyorsunuz ki 'Sen o kadar çok çalışacaksın ki biz 5 yıl sonra onlara yine vermeyeceğiz.' Ben de sizin yüzünüzü kara çıkartmayacağım." dedi.

İstanbul'da büyük yoksulluğun, işsizliğin yaşandığını, kentsel dönüşüm sorununun kaosa döndüğünü, çevre, eğitim sorunu bulunduğunu savunan İmamoğlu, "İstanbullular ile beraber büyük bir sorumluluğun başlangıcındayız. İstanbul için büyük bir seferberlik başlatacağız." diye konuştu.

Gençlere umut olmaya geldiğini belirten İmamoğlu, gençlerin artık bu şehirde, bu ülke için hayal kuracağını, üreteceğini söyledi.

"İNANÇ ÖZGÜRLÜĞÜNÜ KISITLAYAN BİZDEN OLAMAZ"

İmamoğlu, "Bizi bölmeye, parçalamaya, ayrıştırmaya çalıştılar ama etnik kökeni ama inancı ama yaşam biçimi, herkesin özel alanı, bizim başımızın üstünde ama değerlerimiz bütün, bayrağımız bir. Bu cennet vatanın bir karışını bile kimseye vermeyiz. Bu güzel vatanın her insanını yürek yüreğe, gönül gönüle sarılır ve kucaklarız. Hep sayarlar, Türkü, Kürdü, Lazı, Çerkesi... Bu ülke için Türk vatandaşım ne kadar teminatsa, Kürt vatandaşım da o kadar teminat. Benim bu vatanımda, bu toprağımda yaşayan herkes, bayrağını, milletini, vatanını en az benim kadar seviyor. Herkesin inanç özgürlüğü bizim şiarımızdır. Hiç kimsenin inanç özgürlüğünü kısıtlayan bizden olamaz. Herkes inancında yaşadıklarıyla kul ile Allah arasındaki bir alana kimsenin girip, tahakküm altına almasına, siyasi olarak kullanmasına fırsat ve imkan tanımayacağız." ifadelerini kullandı.

Meclisteki çoğunluğun CHP'de olmaması söylemlerine değinen İmamoğlu, "Ben, İstanbul'un aleyhine hiçbir şey yapmam, İstanbul'un lehine işler yaparım. Ben, kişilere, partilere hizmet etmem 16 milyon İstanbulluya hizmet ederim. Her toplantımızı, meclisimizi, kurullarımızı naklen yayın yapacağım." dedi.

AK Partili belediye başkanı, MHP'li belediye başkanı ya da meclis üyelerinin başının üstünde yeri olduğunu, İstanbul'un lehine bir görev aldıklarında 16 milyon olarak hepsini alkışlayacaklarını belirten İmamoğlu, İstanbul'un aleyhine, birilerinin dediğini yapmak adına karar alırlarsa 16 milyona hesap veremeyeceklerini kaydetti.