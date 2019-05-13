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Ekrem İmamoğlu: Bizim tasarladığımız proje hayata geçmiş oldu

AA

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, su ve toplu ulaşım fiyatında indirim tekliflerinin İBB Meclisi'nde kabul edilerek komisyonlara sevk edilmesine ilişkin, "Görevimizin başındayken talimatları yazmıştım ilgili kurullara. Bugün de CHP grubunun ısrarıyla diğer grubun da katılımıyla AK Parti, MHP ve İYİ Parti'nin temsilcileriyle meclisten komisyona havale edildi. Sanırım hızlıca önümüzdeki oturumda geri gelir ve kabul olur. Bizim tasarladığımız bir proje hayata geçmiş oldu." dedi

Ekrem İmamoğlu

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, iftarda, kamuoyunda "Metrobüs Bahattin" olarak tanınan Bahattin Çağış'ın Esenyurt Merterçeşme Mahallesi'ndeki evine misafir oldu. Aile fertlerinin yanı sıra komşular da İmamoğlu'na yoğun ilgi gösterdi. Ezanın okunmasıyla oruçlar açıldı.

İftar sonrası kendisini bekleyen vatandaşları selamlayıp onlarla fotoğraf çektiren İmamoğlu, gazetecilere açıklamada bulundu.

Bir gazetecinin "31 Mart Yerel Seçimleri öncesi ulaşım ve su fiyatlarıyla ilgili vaatleriniz olmuştu. İktidar kanadı da bunu kaynak yetersizliği olarak değerlendirmişti. Bugün de rakibiniz Binali Yıldırım Twitter hesabından ulaşımda ve suda indirim olacağını söyledi. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz?" sorusunu yönelttiği İmamoğlu, şu yanıtı verdi:

"Öncelikle hayırlı olsun. Zaten görevimizin başındayken talimatları yazmıştım ilgili kurullara. Bugün de CHP grubunun ısrarıyla diğer grubun da katılımıyla AK Parti, MHP ve İYİ Parti'nin temsilcileriyle meclisten komisyona havale edildi. Sanırım hızlıca önümüzdeki oturumda geri gelir ve kabul olur. Bizim tasarladığımız bir proje hayata geçmiş oldu. Her ne kadar İstanbulluya zaman kaybettirilse de biz görevimizi yerine getirmeye devam ediyoruz. O günlerde bize 'Parayı nereden bulacaksınız, kaynağı nereden bulacaksınız?' diyerek serzenişte bulunanlar, rakibimiz de buna dahil, bugün yaptığımız işlemi kutlamış oldu, ona da teşekkür ediyoruz. Zira, İstanbul halkının ihtiyaçlarının bugün yoğunlaştığını görüyoruz. İşsizlik, ekonomik sıkıntılar... Dolayısıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi sağlıklı bütçe planlamasıyla halkının sorunlarını paylaşmalı ve çözüm üretmeli. Biz onu hayata geçiriyoruz. Her ne kadar biz orada sürecin başında olmasak da sürecin sıkı takipçisiyiz. Çünkü 24 Haziran'da zaman kaybetmeden yolumuza devam edeceğimizi biliyoruz."

İmamoğlu, daha sonra, aynı mahallede ikamet eden felçli Ubeydullah Güngör'ü (87) evinde ziyaret etti.

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