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Ekrem İmamoğlu ile babasının "dolandırıcılık" iddiasıyla yargılandığı dava reddedildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile babası Hasan İmamoğlu'nun, Beylikdüzü'ndeki inşaatlarında hileli davranışta bulunarak 3 müşteriyi aldattıkları iddiasıyla "nitelikli dolandırıcılık" suçundan yargılandıkları davada, mahkeme davanın reddine karar verdi.

Ekrem İmamoğlu ile babasının
AA

Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanıkların avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasını tekrarlayarak, bozma ilamının mükerrer olarak yapılması nedeniyle davanın reddine karar verilmesini istedi.

Mütalaaya karşı beyanda bulunan sanıkların avukatı Ali Asker Kazak, müştekilerin şikayetlerinden vazgeçmesi nedeniyle temyiz taleplerinin Yargıtay tarafından dikkate alınmayarak, dosyanın geri gönderildiğini belirterek, temyizden vazgeçilmesi nedeniyle karar verilmesine yer olmadığı yönünde ya da davanın reddi yönünde hüküm kurulmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklar Ekrem İmamoğlu ve Hasan İmamoğlu hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçundan dava açılmış ise de sanıklar hakkında bu suçtan ayrı ayrı davanın reddine ve Yargıtay 15. Ceza Dairesi'nin ilamının kesinleştirilmesine hükmetti.

- Davanın geçmişi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar Ekrem İmamoğlu ve babası Hasan İmamoğlu'nun, Beylikdüzü'nde yaptırdıkları siteden 2011'de 3 şikayetçinin, inşaat aşamasındayken villa satın aldıkları belirtilmişti.

Şirketin kamuya açık internet sitesinde yer alan vaziyet planında, sitenin sosyal tesis binası, açık havuz, basketbol sahası, çocuk oyun alanları ve kapalı-açık otoparka sahip olduğunun belirtildiği, villaların da şikayetçilere bu şekilde pazarlanıp satıldığı anlatılan iddianamede, siteye özgülenen alandan 2 bin 943 metrekarelik bölümün işgal edildiğine dair tutanak düzenlendiği, bu alanın "yeşil bant" denilen kamusal alana ait olduğu kaydedilmişti.

İddianamede, bu şekilde sanıkların yetkilisi oldukları şirketin faaliyeti kapsamında inşa edilen sitedeki villalar şikayetçilere satılırken, gerçekte ise kamuya ait alanın şikayetçiler tarafından satın alındığı aktarılan iddianamede, sanıkların, söz konusu şirketin internet sayfasında vaziyet planı yayımlamak ve sonrasında da bu alanın etrafını duvarla çevirip siteye dahilmiş görüntüsü oluşturmak suretiyle yaptıkları hileli davranışlarla şikayetçileri aldatıp zarara uğrattıkları, kendilerine ise yarar sağladıkları ifade edilmişti.

İddianamede, sanıklar Ekrem İmamoğlu ve babası Hasan İmamoğlu'nun "nitelikli dolandırıcılık" suçundan ikişer yıldan yedişer yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yapılan yargılamada, Ekrem ve Hasan İmamoğlu'nun beraatine karar verilmişti.

Şikayetçilerin avukatı, yerel mahkemenin kararını temyiz etmişti. Dosyayı inceleyen Yargıtay 15. Ceza Dairesi, 8 Mart 2018'de eksik araştırma yapıldığı gerekçesiyle beraat kararını bozmuştu.

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