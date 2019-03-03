- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, kentsel dönüşüm sürecinde örgütlenen Mahalle Birlikleri’nin Cemil Candaş Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantısına katıldı. Mahalle Birlikleri üyelerinin İBB Başkan adaylarına 'Bizimle misiniz? Değil misiniz?' başlığıyla, hazırladıkları 6 maddelik taahhütnameyi imzalama çağrısına olumlu yanıt veren İmamoğlu, taahhütnameye imza attı.
“KENTSEL DÖNÜŞÜMLE İLGİLİ BUGÜN GELİNEN NOKTADA BAŞARILI BİR MODEL YOKTUR”
Kentsel dönüşümde sorunların yaşandığını ve başarılı bir modelin hayata geçirilemediğini söyleyen CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, “Kentsel dönüşüm özellikle depremle beraber çok önemli bir hale gelmiştir. Üzerinden 20 yıl geçti, uzun bir zaman geçti. Toplumun bu kadar uzun bir zamanı boşa harcanarak hayatlarının ne yazık ki en önemli anının belki de harap edilmesi gerçekten İstanbul’u mutsuz etmiştir. Bugün gelinen noktada kentsel dönüşümle ilgili başarılı bir model yoktur. Tapuların verilmemesiyle süreç başlıyor, böyle bir problem var. Mülkiyet sorunu var, mülkiyetlerin devredilmemesi sorunu var. Aslında temelde vatandaşına güvenmeyen bir yönetim, sonra vatandaşına ben ne dersem onu kabul et anlayışı var” dedi.
“ALTERNATİF ÇÖZÜMLER ÜRETECEĞİZ”
İmamoğlu, kentsel dönüşüm sürecine kendilerinin nasıl yaklaşacağını ise şu sözlerle dile getirdi:
"Biz, yaşadığımız afetleri hafızamızdan çıkarmayacak bir süreci ortaya koyacağız. Rant oluşturmak yerine, olayın toplumsal ve psikolojik tarafına bakarak, komşuluk edindikleri mahallede, yaşanabilir bir çevreyi sunmak, kendimize özel bir ilke olacak. Her vatandaşımıza yaşadığı anılarını biriktirdiği o ortamda yaşanabilir bir çevre sunmak ilkemiz olacak. Yerinde yaşam garantisi sağlayacağız bir kere. Özellikle yaşayanlarını yerinde koruyarak, imar problemlerini çözerek, tapu sorunu olanlara da mülkiyetini devredecek, ardından da yaşayanlara alternatif çözümler üretecek, gerçekten insani bir süreci sizlerle paylaşacağımızın sözünü veriyorum. Sürüncemeye bırakılmış imar planları ve imar uygulamaları, sizin için bir zulüm olmayacak, özel ekipler kurarak, bir an önce tamamlanması için özel çalışmalar yaptıracağız. Çalışmaların tamamında masanın paydaşı olacaksınız. Kiracıları da mağdur etmeyecek, onların da hak sahibi olduğu konusunda ve özel uygulamalarla ev sahibi olmaları konusunda hassas davranacağız."
Konuşmasının ardından Ekrem İmamoğlu, Mahalle Birlikleri üyelerinin İBB Başkan adaylarına 'Bizimle misiniz? Değil misiniz?' başlığıyla hazırladığı 6 maddelik taahhütnameyi imzaladı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.