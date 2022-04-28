İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanlığına seçilen Uğur Dündar'ı ziyaret etti.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Ekrem İmamoğlu, "Fenerbahçe Spor Kulübümüzü ziyaret ettik. Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı’na seçilen kıymetli büyüğüm Sayın Uğur Dündar’a tebrik ziyaretinde bulundum. Kulüplerimizin bu üst makamlarını, sporda dostluk ve işbirliklerinin artması adına çok önemsiyorum" ifadelerini kullandı.

— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) April 28, 2022

Uğur Dündar da İmamoğlu'nun paylaşımını alıntılayarak şunları söyledi:

"Fenerbahçemizin Yüksek Divan Kurulu adına sizin ve Kadıköy Belediye Başkanı Sayın Serdil Dara Odabaşı'nın anlamlı ziyaretlerinize çok teşekkür ediyorum değerli İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu"