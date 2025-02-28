DEM Parti heyetinin, bölücü terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile yaptığı 3'üncü görüşmenin ardından, dün kamuoyuna duyurduğu, "PKK'yı feshedin, silahları bırakın" çağrısına ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

"ÇAĞRIYI DEĞERLİ BULUYORUZ"

İmamoğlu açıklamasında şöyle dedi: "Terörü bitirecek, şehitlerimizin ailelerinin ve gazilerimizin helalliğini alacak her girişim ülkemiz adına değerlidir ve önemlidir. Bu vesileyle çağrıyı değerli buluyoruz. Ancak, sorumluluk sadece tek bir tarafın değil, bu ülkeyi yönetenlerin de omuzlarındadır. Türkiye’nin gerçekten demokratik, insan haklarına ve hukuka uygun ilkelerle yönetilmesi asıl meseledir.

"ÖZGÜR TÜRKİYE İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ"

Cumhuriyet fikri tam da bunu tarif eder; koşulsuz tüm yurttaşlarını kapsar ve kucaklar. Hep birlikte, geçmişin acılarından ders çıkararak, ortak geleceğimizi barış içinde inşa etmek zorundayız. Özgür ve demokratik bir Türkiye için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."