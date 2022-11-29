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Ekrem İmamoğlu: Teröre karşı hep birlikte mücadele etmek zorundayız

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "Beyoğlu Mekânsal Strateji Planı" tanıtımında konuştu. İmamoğlu "İstiklal Caddesi dayanıklıdır, güçlüdür. İstiklal Caddesi barışın merkezidir. Çatışmanın merkezi asla değildir, olamaz. Bunu hep beraber sağlamalıyız. Teröre karşı hep birlikte mücadele etmek zorundayız" dedi

Ekrem İmamoğlu: Teröre karşı hep birlikte mücadele etmek zorundayız
"Teröre karşı birlikte mücadele etmek zorundayız"
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DHA

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstiklal Caddesi'nde bulunan Ortaoyuncular Tiyatrosu'nda Beyoğlu ilçesinin şehir planlama ve sosyokültürel geleceğine yönelik olarak hazırlanan Beyoğlu Mekânsal Strateji Planı tanıtım törenine katıldı.

Törende konuşan Ekrem İmamoğlu, Adım adım çok güzel işler yapıyoruz, başta İstiklal Caddesi ile ilgili. Galataport ve çevresi Haliçport ve çevresiyle ilgili geçmişten bugüne düşünülmemiş, ihmal edilmiş birçok alana farklı dokunuşlarla gerçekten geleceği teminat altına alacak ve bugünkü tahribatları ortadan kaldıracak adımları da atıyoruz. İstiklal Caddesi dayanıklıdır, güçlüdür. İstiklal Caddesi barışın merkezidir. Çatışmanın merkezi asla değildir, olamaz. Bunu hep beraber sağlamalıyız. Bu görüntüyü, kuşatılmışlığı ortadan kaldırmalıyız. İstiklal Caddesi'nin Beyoğlu'nun bu tür alanların gerçek güvenliğini sağlayacak olan 16 milyon insandır. Bu bakış açısıyla da Beyoğlu'nu ve İstiklal'i değiştirmeliyiz. Elbette talihsiz bir an yaşadık. Terör saldırısıyla 6 insanımızı kaybettik. Teröre karşı hep birlikte mücadele etmek zorundayız terör sadece İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde değil, dünyanın birçok ülkesinde, Avrupa'nın göbeğinde, Amerika'da, Asya'da, Uzak Doğu'da ne yazık ki Afrika'da ve her yerde, her şehirde, en önemli kentlerde, dünyanın en önemli merkezlerinde yaşanabiliyor, çok acı trajediler yaşanabiliyor. Bunlara topyekûn hep birlikte karşı durmalı ve mücadele vermeliyiz. Biz biliyoruz ki terörün çözümü, kötülüğün de çözümü, karşısında duran iyiliğin gücüne ve büyüklüğüne bağlıdır. Biz o iyiliğin gücün ve o güzelliğin, o iyi düşüncenin gücü her gün Beyoğlu'nda, İstiklal'de yürümekten büyük onur ve keyif duyuyoruz. Ne derler Allah gücümüzü arttırsın. Tabii ki bu işin sorumlusu saksılar ve banklar değildir. Onu da ifade edelim. Umarım her konuda ortak akılla, iyi düşünerek hareket ederiz. Beyoğlu'na güzel bir gelecek diliyorum dedi.

Konuşmasının ardından salondan ayrılan İmamoğlu, İstiklal Caddesi'nde bir restorana esnaf ziyaretinde bulunduktan sonra bölgeden ayrıldı.

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