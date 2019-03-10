Ekrem İmamoğlu Tuzla'da miting yaptı

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Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Tuzla Şifa Mahallesi'nde miting yaptı.
DHA'nın haberine göre konuşma yapacağı platforma eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte Ekrem İmamoğlu, "Ben eşimle beraber bugün Tuzla'ya geldim. Sizleri eşimle selamlıyorum" diyerek konuşmasına başladı.
Herkesin oyuna talip olduğunu söyleyen İmamoğlu, "Herkesin oyunun hakkını da vereceğimden eminim. Diyorlar ki, bana oy verenler, vermeyenler. Bende diyorum ki yok, herkese hizmet edeceğim. Oy vermeyenlere lakap takıyorlar, oy vermeyenlere isim veriyorlar, oy vermeyenleri ayrıştırıyorlar. Ağzıma alamam, ahlakım müsait değil, tanımlıyorlar. Biliyorsunuz ne dediklerini. Bana anneciğim dedi ki; hiç küfür etme. Ben küfür etmeyi sevmem, kötü söz söylemeyi sevmem" dedi.
'SABİHA GÖKÇEN'DEN TUZLA'YA METRO HATTINI GETİRECEĞİZ'
İmamoğlu, "Tuzla metrosunu çok önemsiyoruz. Tuzla metrosunu mutlaka ilk 5 yılda Tuzla'ya getireceğiz. Sizi aldatmayacağız. O kadar çok şey var ki, eksik söylemeyeyim. Sadece Tavşantepe-Tuzla metro hattı değil aynı zamanda Sabiha Gökçen-Tuzla Sanayiye de metro hattını getireceğiz. Bakın iki hatta Tuzla'yı güzelleştireceğiz. Aynı zamanda Tuzla'da en büyük yaşam vadilerinden birini müjdeledik. Ve bu yaşam vadileri çocuklarımızın, ailelerimizin kolaylıkla gidip gezeceği, mutlu olacağı ve bu şehrin alacağı yerler olacak." diye konuştu.
İmamoğlu, "Biliyorsunuz, rakibin burada oturuyor. Evi burada. Arada sırada geliyor. Dün benim ilçeme gelmiş, Beylikdüzü'ne. Demiş ki, 'yav yeşil alan diyor, ben buraya geldim yeşil alan göremedim.' Valla göremediyse bence, birazcık espri yapalım; gözlük taksınlar. Çünkü İstanbul'un en yeşil ilçelerinden birisi Beylikdüzü" şeklinde konuştu.
'İSTANBUL İTTİFAKININ OYUNA TALİBİM'
İstanbul İttifakının oyuna talip olduğunu söyleyen İmamoğlu, "HDP'linin de oyuna talibim. Ak Partili'nin de oyuna talibim. MHP'linin de oyuna talibim. Saadetli'nin de oyuna talibim. Kardeşim ben Karadenizli'nin de oyuna talibim, Trakyalının
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