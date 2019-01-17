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CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.
İHA'nın haberine göre, parti genel merkezinde gerçekleşen görüşme sonrası bir açıklama yapan İmamoğlu, "Kendilerine bu süreçte iki parti arasındaki ittifak sürecinde hem şahsıma hem İstanbul'daki çalışmalara verdikleri destekten ötürü teşekkürlerimi ilettim. Bundan sonraki saha sürecinde daha olgun, verimli çalışmalar nasıl olmalı noktasında tecrübelerini bizimle paylaştılar. Çok verimli, çok güzel bir görüşme oldu. Umut ediyorum İstanbul'da halkımıza, hemşehrilerimize sorunsuz bir süreç oluşturmak, her günü verimli, her günü İstanbulluya değer katan ve sorunları çözen bir süreci tanımlayan bir kampanya olgunlaşsın istiyoruz. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, tüm genel başkan yardımcıları, İstanbul'daki teşkilat mensupları bu yönde büyük katkı sunuyorlar, sunmaya devam edeceklerini beyan ettiler. İnşallah İstanbul bambaşka, yepyeni, pırıl pırıl, enerjik, çok genç bir sürece başlayacaktır diye düşünüyoruz 31 Mart itibariyle" ifadelerini kullandı.
''FAVORİNİN BİZ OLDUĞUMUZU YAKİNEN HİSSEDİYORUM''
Basın mensuplarının sorularını da cevaplayan İmamoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un "Ankara ve İstanbul başta olmak üzere tüm illerde favori şekilde seçime gidiyoruz" açıklamasının hatırlatılması üzerine şöyle konuştu:
"Herkes kendi cephesinden olaya bakar. Elbetteki kendilerini favori hissetmeleri doğaldır kendi cephelerinden baktıklarında. Ama biz bizzat vatandaşın arasında yaklaşık 20 gündür aktif şekilde bulunan bir belediye başkan adayı olarak ve bu aktifliği yaşayan, hisseden bir İstanbullu olarak favorinin biz olduğumuzu yakinen hissediyorum. Sanıyorum kendileri de vatandaşın arasına girebilirlerse bu dediğimi onlar da görecekler."
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