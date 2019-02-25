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31 Mart yerel seçim çalışmalarını Şişli’de sürdüren CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, seçim turu kapsamında ilçede bir dizi programa katıldı. Feriköy pazar ziyaretinin ardından Kurtuluş Mahallesi’ndeki CHP’nin seçim bürosunun açılışını gerçekleştiren İmamoğlu daha sonra gerçekleştirilen halk buluşmasında ilçede yaşayan vatandaşlarla bir araya geldi.
“HIZLI BİR ŞEKİLDE 10 BİN ARAÇLIK OTOPARKI ŞİŞLİ’YE HEDİYE EDECEĞİZ”
Kurtuluş Mahallesi’ndeki halk buluşmasında Şişli’nin sorunlarına değinerek çözüm önerilerini sıralayan Ekrem İmamoğlu, ilçedeki otopark sorununa dikkat çekti. Şişli’nin birçok noktasına yeni otopark alanları kazandıracaklarını ifade eden İmamoğlu, “Biz Şişli’yi detaylı bir şekilde biliyoruz. Sorunlarını da biliyoruz. Şişli’nin 31 noktasında tespit ettiğimiz alanlarda çok hızlı bir şekilde mülkiyet sorunu olmayan alanlarda ve üst tarafının da çok sağlıklı bir şekilde yeşil alana dahil olduğu noktada belediyemizle işbirliği yaparak hızlı bir şekilde tam 10 bin araçlık otoparkı Şişli’ye hediye edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Şişli Belediyesi bünyesinde temizlik işçilerinin maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle greve giderek çöp toplamama kararı alması konusuna da değinen İmamoğlu, “Bugün Şişli’de bir talihsizlik yaşanıyor. Yönetimin ufak aksaklıkları olabilir. Canımızı sıkıyor mu? Sıkıyor. Biz gözümüzü yummayız, kulağımızı tıkamayız. Başkaları gibi yapmayız. Evet bir aksilik olmuştur emekçi kardeşlerimizin bu haykırışlarını elbette olgun ve makul karşılıyoruz. Ama bu kritik ortamda ve günlerde sorunlarının çözümsüz olduğunu asla düşünmesinler. Zira çok güçlü bir şekilde süreci kavrayacak ve tamir edecek kadrolar devam edecek. O bakımdan elbette haklarının en kısa zamanda halledilmesi konusunda tüm yetkililer çaba gösterecek ama emekçi dostlarımıza duyuruyorum ki, lütfen anlayışlarını biraz daha arttırsınlar ve bu sürecin çözümü için onlardan bu akşam ben hamle, hareket bekliyorum açık ve net. Bu mesajımızı kendilerine ileteceğim. Bizim emeğe olan, işçiye olan, çalışana olan saygımızı herkes bilir. En iyi buradaki sendika yöneticileri bilir. Bizim sesimizin karşılık bulacağını umut ediyorum” dedi.
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