Ekrem İmamoğlu’ndan YSK’ya çağrı
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu bazı ilçelerde seçim sonuçlarına ilişkin yapılan itirazlara karşılık YSK'ya çağrıda bulundu.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilçede oyların yeniden sayılmasına karar verildiğini duyurdu.
"NE DEMOKRASİYE NE MERTLİĞE SIĞAR"
İmamoğlu, sosyal medya X hesabından karara tepki göstererek şunları belirtti:
Görünen o ki, iktidar demokratik süreçleri mertçe yönetmemeye kararlı. Seçimi CHP’nin kazandığı Gaziosmanpaşa ilçemizde baskılarla tüm oyların yeniden sayılmasına karar verildi. Aynı talepte bulunduğumuz Ümraniye ilçemizde ise talebimiz reddedildi.İstanbul sonuçlarına bu sayfadan ulaşabilirsiniz
Pendik, Fatih, Arnavutköy ve Bahçelievler ilçeleri için ise taleplerimize henüz karar çıkmadı. İlçeyi kazanan AK Parti olunca tekrar oy sayımına ret, CHP kazanınca tekrar sayalım demek ne demokrasiye ne mertliğe sığar. İl Seçim Kurulu ve YSK’nın tüm bu olan bitene seyirci kalmamasını istiyoruz."