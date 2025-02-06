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        Haberler Spor Basketbol Ekrem Memnun: Beklediğimden biraz daha zor oldu - Basketbol Haberleri

        Ekrem Memnun: Beklediğimden biraz daha zor oldu

        2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu 5. maçında konuk ettiği İzlanda'yı 83-76 mağlup eden A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın başantrenör Ekrem Memnun, karşılaşmayı değerlendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 22:07 Güncelleme: 06.02.2025 - 22:07
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        "Beklediğimden biraz daha zor oldu"
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        A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu 5. maçında evinde İzlanda’yı 83-76 mağlup etti.

        "BEKLEDİĞİMDEN BİRAZ DAHA ZOR OLDU"

        A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın başantrenörü Ekrem Memnun, maçın ardından gazetecilere, İzlanda'nın 5 kısa basketbolcuyla mücadele eden bir ekip olduğunu söyledi. Bire bir de kolay geçildiklerini ifade eden Memnun, "Nasıl oynayacaklarını biliyorduk. Biz de basit atışlar kaçırdık ama bütün maçı kontrollü götürdük. Kazandığımız için çok mutluyuz. Zor bir maç bekliyordum, beklediğimden biraz daha zor oldu. Kolay da atış kaçırdık ama oyuncularımı kutluyorum. Hedefimiz aynı Romanya'yı da yenip 6 da 6 yapmak istiyoruz. Ondan sonra Avrupa Şampiyonası'nda büyük hayallerimiz var. Çok iyi hazırlanacağız. Takımıma güveniyorum. Çok iyi kızlarım, oyuncularım var. Yürekten oynayıp, milli takımın kıymetini bilen oyuncularımız var. Yürekten oynayıp gereğini yerine getireceğiz." diye konuştu.

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        AYŞE CORA İLE VE TİLBE ŞENYÜREK

        Takım kaptanı Ayşe Cora da beklediklerinden daha zor bir maç oynadıklarını belirterek, İzlanda'nın iyi mücadele ettiğini, isabetli atışlar yaptığını kaydetti.

        Galibiyetle ayrıldıkları için mutlu olduklarını dile getiren Cora, "Bizim başka hedeflerimiz de var. Sadece Avrupa Şampiyonası'na gitmek değil, daha iyi basketbol oynama hedefimiz var. Bunun için çok daha fazla çalışmalıyız. Çünkü o potansiyelimiz var, yapabileceğimize inanıyorum. Önümüzde Romanya maçı var. Bu maçın üzerine bir şeyler koyup Romanya maçına daha iyi çıkmalıyız. Taraftara da teşekkür ediyorum. Bu galibiyeti de 6 Şubat'taki depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza ve depremzedelere armağan ediyorum." ifadesini kullandı.

        Milli basketbolcu Tilbe Şenyürek ise Kocaeli'de iyi bir seyirci önünde güzel bir galibiyet aldıklarını aktararak, taraftarın sayesinde burada keyifli maçlar yaptıklarını kaydetti.

        İzlanda karşısında ara ara zorlandıkları maç oynadıklarını belirten Şenyürek, iyi mücadele ve güzel enerjiyle galip geldikleri için mutlu olduklarını ifade etti.

        Hedeflerinin Romanya'yı yenerek 6 da 6 yapmak olduğunu dile getiren başarılı oyuncu, amaçlarına ulaşmak için mücadele etmeye devam edeceklerini söyledi.

        Milli basketbolcu Sevgi Uzun da Romanya maçının da sert geçeceğini aktararak, Romanya karşısında da galip gelerek grubu 6 maçta 6 galibiyetle tamamlamak istediklerini kaydetti.

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