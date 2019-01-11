Türkiye Basketbol Federasyonu Milli Takımlar’dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok, Ege Üniversitesi’nde düzenlenen panelde, Kadın Milli Takımımız’da yaşanan coach değişimine değindi, “Ekrem Memnun, yeniden erkek takımlarında görev almak istediğini belirtti. Biz de bu isteğe saygı duyarak, daha önce milli takımımız ile büyük başarılar yaşayan, bu sezon da Çukurova Basketbol ile önemli işler yapan Ceyhun Yıldızoğlu ile anlaştık. Hem kadın, hem de erkek milli takımlarımızın bu yaz önemli başarılara imza atacağını düşünüyorum” dedi.

Basketbol Federasyonu olarak kısa sürede radikal kararlar aldıklarını belirten Beşok, Türk oyuncuların önünü açmak istiyorduk ve bununla ilgili hem yabancı sınırı, hem de Gençler Ligi gibi önemli hamleler yaptık. Evet zor bir dönemde bayrağı devraldık. Hem milli takımda yaşanan jenerasyon değişikliği, hem yaşanan maddi sıkıntılar nedeniyle işimiz kolay değil. Ama Hidayet Türkoğlu’nun başkan olduğu, Hüseyin Beşok, Ömer Onan, Haluk Yıldırım, Ufuk Sarıca, Kerem Tunçeri gibi isimlerin taşın altına elini soktuğu bir ekibin her türlü zorluğun üstesinden gelebileceğini de düşünüyoruz” diye konuştu.

Ege Üniversitesi’nde Milliyet Gazetesi Basketbol Yazarı Ümit Avcı tarafından yönetilen panelde, basketbol yazarları Gökhan Türe, Gökhan German ve eski basketbolcu ve antrenör, aynı zamanda Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr.Timuçin Gencer ile birlikte gençlerin sorularını yanıtlayan Beşok, “Ege Üniversitesi İzmir’de çok önemli bir misyon yüklenebilir. Rektörümüz Prof. Dr. Necdet Budak hem üniversitemiz, hem de İzmir için bir şans. Spora çok önem veriyor. Sizlerle iç içe yaşıyor, basketbol oynuyor, futbol oynuyor, konserde çıkıp şarkılar söylüyor. Artık daha fazla fikir alışverişinde bulunma kararı aldık. Timuçin Gencer de benim yakın arkadaşım. Onun basketbola hizmetleri yadsınamaz. Hep birlikte burada önemli bir basketbol oluşumu hayata geçirebiliriz. Ege Üniversitesi Basketbol Takımı’nı üst liglerde görebiliriz. 70 bin öğrencinin bulunduğu üniversiteye yeni antrenman tesisleri kazandırılırsa buradan çok önemli cevherler çıkacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, misafirlerini makamında kabul ederken, TBF Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok’a “Üniversitemize sporun gelişimi için ne gerekiyorsa hazırım. Sizi daha sık burada ağırlayalım, neler yapılacaksa konuşalım, hemen hayata geçirelim. Ben spor yapmayan bir gençliği düşünemiyorum ve bu konuda da size işbirliği öneriyorum” dedi.

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