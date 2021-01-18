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Porsuk Çayı’na düştü, polis halatla kurtardı!

Eskişehir’de Porsuk Çayı’na düşen Ayhan Çelik (40),polis ekiplerince kurtarma halatına bağlanarak sudan çıkarıldı. Kentte sıfırın altında 8 dereceye düşen hava sıcaklığı nedeniyle titreyerek ambulans bekleyen Çelik’e çevredekiler atkılarını verirken, polis ekipleri de ellerini ısıtmaya çalıştı

Eksi 8 derecede Porsuk'a düştü! - Haberler
Eksi 8 derecede Porsuk'a düştü!
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DHA

Eskişehir’de oturan Ayhan Çelik, Porsuk Çayı’nın İstiklal Mahallesi Köprübaşı mevkiinden geçen bölümüne düştü. Çelik’in suya düştüğünü görenler polis ekiplerine haber verdi.

DHA'nın haberine göre, kısa sürede gelen polis ekipleri, araçlarda bu tür olaylarda kullanılmak üzere bulunan kurtarma halatını suya saldı.

Çelik suyun içinde halatı beline bağlarken, çevredekilerin de yardımıyla yukarı çekilerek sudan çıkarıldı. Kentte sıfırın altında 8 dereceyi bulan soğuk hava nedeniyle titreyen Çelik’e çevredekiler bere ve atkılarını verdi.

Polis ekipleri de atkıları eline sararak Çelik’i ısıtmaya çalıştı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Çelik, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Çelik’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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