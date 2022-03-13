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Geçen yıl mükellefler 66,3 milyar liralık vergi matrahını eksik beyan etti

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu, geçen yıl incelemeye alınan 54 bin 65 mükellefin farklı vergi türlerinde toplam 66 milyar 290 milyon 584 bin 483 liralık vergi matrahını eksik beyan ettiğini ortaya koydu. Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, bu dönemde, eksik tahakkuk edilen vergi tutarı 24 milyar 232 milyon 837 bin 331 lirayı bulurken, kesilmesi önerilen toplam ceza tutarı ise 50 milyar 748 milyon 840 bin 91 lira olarak hesaplandı

Eksik beyan edilen vergi tutarı açıklandı
AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerinden derlediği bilgiye göre, toplam vergi inceleme sayısı 2017'de 119 bin 26 iken, bu sayı geçen yıl yaklaşık yüzde 77 artarak 211 bin 227 oldu.

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı bünyesinde yapılan vergi incelemeleri neticesinde 2021'de 54 bin 65 mükellefin farklı vergi türlerinde toplam 66 milyar 290 milyon 584 bin 483 liralık vergi matrahını eksik beyan ettiği tespit edildi.

Bu dönemde, eksik tahakkuk edilen vergi tutarı ise 24 milyar 232 milyon 837 bin 331 lirayı buldu. Son 5 yılda eksik tahakkuk edilen vergi sayısı incelendiğinde, 2017 yılında 44 bin 182 mükellefe yaklaşık 5,8 milyar lira vergi tarh edildiği ve bu tutarın geçen yıl yüzde 312 artış gösterdiği görüldü.

2021 yılında yapılan incelemeler neticesinde kesilmesi istenilen vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının toplam tutarı ise 50 milyar 748 milyon 840 bin 91 lira olarak hesaplandı.

EN FAZLA MATRAH KDV'DE

Geçen yıl vergi türleri itibarıyla en yüksek matrah farkı 18,1 milyar lira ile katma değer vergisinde (KDV) tespit edildi. Kurumlar geçici vergisinde 14,8 milyar lira, kurumlar vergisinde 13,7 milyar lira ve damga vergisinde 6,8 milyar liralık matrah farkı hesaplandı.

İncelemeler neticesinde eksik ödendiği tespit edilen yaklaşık 24,2 milyar liralık tarhiyatın, yüzde 58,6'sını KDV, yüzde 18,8'ini özel tüketim vergisi (ÖTV), yüzde 9,1'ini kurumlar vergisi, yüzde 7,5'ini kurumlar geçici vergisi, yüzde 2'sini kurumlar vergisi stopajı ve geriye kalan yüzde 4'ünü diğer vergi türleri oluşturdu.

VERGİ İNCELEME SONUÇLARINDA VERİMLİLİK ARTTI

Son yıllarda vergi inceleme sonuçlarında verimliliğin önemli ölçüde artış gösterdiği görüldü.

Söz konusu artışta sektörel uzmanlaşma modeline geçilmesi, incelemelerde bilgi işlem teknolojilerinden üst seviyede yararlanılması, elektronik denetim altyapısının oluşturulması, bilgisayar destekli denetim tekniklerinin kullanımının yaygınlaştırılması, sektör ve mükellefler bazında risk analizlerinin yapılmasının etkili olduğu değerlendirildi.

2021'de vergi müfettişleri tarafından yürütülen incelemelerinin vergi türleri itibarıyla sonuçları şöyle:

Vergi türü Bulunan matrah farkı Tarhı istenilen vergi tutarı Kesilmesi önerilen ceza
Kurumlar vergisi 13.656.703.533 2.204.820.413 3.731.255.565
Kurumlar vergisi geçici 14.782.985.237 1.828.564.468 3.205.482.648
Gelir vergisi 1.475.731.859 350.855.986 651.997.300
Gelir vergisi geçici 1.327.072.080 125.125.339 188.111.511
KDV 18.111.324.007 14.200.486.427 36.033.648.496
BSMV 2.026.210.040 72.225.070 81.969.530
ÖTV 1.153.776.145 4.565.751.172 5.914.850.270
Damga vergisi 6.819.468.797 60.481.169 65.615.764
Gelir vergisi stopaj 2.558.795.577 319.254.415 383.774.518
Kurumlar vergisi stopaj 3.857.008.241 479.725.132 431.865.086
Diğer vergiler 521.508.968 25.547.740 60.269.402
TOPLAM 66.290.584.483 24.232.837.331 50.748.840.091

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