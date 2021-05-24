İHA

Antalya’da güvenlik kamerası kurulumu nedeniyle çıkan tartışmada bir kişi iş yerinde uğradığı şişeli saldırıda başından yaralandı.

İHA'nın haberine göre olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 680 Sokak üzerindeki bir markette meydana geldi. Mehmet Yaldız, iş yerine bir süre önce güvenlik kamerası sistemi taktırdı. Sistemde eksiklikler olması nedeniyle Yaldız, Ömer E.'ye ücretinin yarısını ödemedi. Yaldız, kamera sistemindeki sorunları gidermesi halinde Ömer E.'ye parasını ödeyeceğini söyledi.

ŞİŞEYLE SALDIRDI

Öğle saatlerinde iş yerine gelen Ömer E. ile Mehmet Yaldız arasında bu nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmada Ömer E., Yaldız'ın başına raflardaki alkol şişeleri ile vurdu. Yaldız, başından yaralanıp kanlar içinde yerde kalırken, şüpheli olay yerinden hızla kaçtı. Çevredeki esnaf hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Boynundan kanlar akan Yaldız’a ilk müdahaleyi kardeşi yaptı. Yaldız, daha sonra ambulansla yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Mehmet Yaldız polise verdiği ifadesinde, "Çalışanımız değil burada kamera işi yaptı sadece. Kayıt cihazı arızalı onun değişmesi lazım. Sen git kamera cihazını al gel buraya tak, neyse alacak verecek altını üstünü halledelim dedim. Adam inatla beni dışarıya çıkarmaya çalıştı. Sonra buraya çıktı, başıma şişe ile vurdu" dedi.

Şüpheli, Yunus Timleri tarafından yakın bir noktada yakalandı.