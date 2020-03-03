Ekstrem sporcular, Ergan Dağı'nı dünyaya tanıtmaya hazırlanıyor - ERZİNCAN

AA

"Çılgın Türk" olarak bilinen Cengiz Koçak'ın, kayak merkezinde yamaç paraşütüyle havalanıp yaklaşık 500 metre yükseklikten kendini boşluğa bırakarak yaptığı wingsuit atlayışı nefes kesti- Yamaç paraşütü pilotu Toy:- "Serbest atlayışlar, paraşütle kayak gibi birçok şey yaptık. Çok daha büyük projeler bizi bekliyor. Yakında Ergan Dağı dünyaya duyurulacak" Türkiye'nin gözde kayak merkezlerinden biri olan ve birçok sportif faaliyete ev sahipliği yapan Erzincan'daki Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi, ekstrem sporcuların yeni gözde mekanı oldu.Kayak merkezinde yapacakları farklı etkinlikler için bölgede incelemede bulunan base jump (serbest düşüş) ve wingsuit (yarasa adam uçuşu) sporcusu Cengiz Koçak ile yamaç paraşütü pilotu Ferdi Toy, daha sonra birbirinden heyecanlı gösteriler gerçekleştirdi."Çılgın Türk" olarak bilinen ekstrem sporcusu Koçak'ın, kayak merkezinde yamaç paraşütüyle havalanıp yaklaşık 500 metre yükseklikten kendini boşluğa bırakarak yaptığı wingsuit atlayışı nefes kesti.Toy ve Koçak, kayak merkezi pistinde "speed ride" olarak adlandırılan yamaç paraşütü ile kayak etkinliği de gerçekleştirdi.Birbirinden ilginç gösteriler yaparak bölgeyi keşfeden Koçak ile Toy, kayak merkezinin ekstrem sporları için elverişliliğini tecrübe edip, burayı dünyaya tanıtmayı amaçlıyor.- Koçak: "Ciddi ilhamlar aldık"Cengiz Koçak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, farklı ekstrem sporu aktiviteleri için kayak merkezinde yaklaşık 10 gündür incelemelerde bulunduklarını anlattı.Kayak merkezinde gerçekleştirmeyi planladıkları çok güzel projelerin olduğunu ifade eden Koçak, şöyle konuştu:"Burada kayak ile gerçek 'speed ride' (yamaç paraşütü ile kayak) yaptık. Aynı zamanda bunu gece de yaptık. Gece olması zaten ilkti. Tabii bunların yanı sıra Ferdi, solo diye tabir ettiğimiz yani tek kişilik paraşütle bir başka kişiyi önüne alarak burada birkaç uçuş yaptı. Gerçekleştirdiğimiz uçuşlarda yamaç paraşütü performansı ve olabilecekler konusunda ciddi ilhamlar aldık. Ergan Dağı bize bunu sundu. Yamaç paraşütü ile havalanarak yaklaşık 500 metre irtifaya gelmiştik. Orada ben Ferdi'nin yolcusuydum ve yamaç paraşütünden ayağa kalkıp aşağı atladım."Koçak, bölgede yapmayı planladıkları dünya çapında bir yarışı yakın zamanda açıklayacaklarını belirterek, "Dünyadan buraya sporcuların gelmesi ve o yarışmanın da olması içinde hazırlıklara yazın başlayacağız. Çok güzel olacağına inanıyorum." diye konuştu.- Toy: "Yakında Ergan Dağı dünyaya duyurulacak"Yamaç paraşütü pilotu Ferdi Toy, gerçekleştirdikleri aktivitelerle, bir kayak merkezinde sadece kış sporu yapılmayacağını anlatmak istediklerini söyledi.Dünyanın çeşitli yerlerinden birçok ekstrem sporcuyu Ergan Dağı'na davet ettiklerini dile getiren Toy, şunları kaydetti:"Ergan Dağı'nın coğrafi konumu nedeniyle, burada farklı sporların da yapılabileceğini göstermeyi amaçladık. Oldukça verimli geçti bu 10 gün. Türkiye'de ilk defa yapılan uçuşlar, atlayışlar gerçekleştirdik. Örneğin bir tanesi 'speed flying' dediğimiz aslında 65-70 kiloluk bir kişinin uçabileceği tandem paraşütle, Cengiz ile birlikte yaklaşık 160 kilo ağırlıkla uçtuk. Bu da aslında hızımızı üçe katladı. Kayak ile kalkış yaptık. Pisti komple keskin dönüşlerle, tabiri caizse kese kese geldik. Serbest atlayışlar, paraşütle kayak gibi birçok şey yaptık. Çok daha büyük projeler bizi bekliyor. Yakında Ergan Dağı dünyayduyurulacak."