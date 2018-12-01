Trabzonspor, Kayserispor'u deplasmanda 2-0 yendi ve üst üste 2. galibiyetini aldı. Fenerbahçe galibiyetini anlamlandırmak için mutlak kazanmak zorundaki bordo-mavililerin ilk sayısı 83. dakikada Ekuban'dan geldi.

İlk yarısı 0-0'lık beraberlikle sona eren karşılaşmanın ikinci yarısında Kayserispor kalecisi Lung kalesinde devleşti. Ancak maçın kilidini açan isim Ganalı forvet Ekuban oldu. Oyuna girer girmez Jose Sosa'nın kullandığı serbest vuruşu kafayla ağlarla buluşturan Ganalı forvet, takımını 1-0 öne geçirdi. 4 gün önce annesini kaybetmesine karşın; sahadaki yerini alan Ekuban, gol sonrası gözyaşlarını tutamadı.

Golü annesine adayan Ganalı oyuncu maç sonrası yaptığı açıklamada, "Benim için zor bir maçtı. Annem hayatını kaybetmişti. Annemin vefatından sonra yapmam gereken buydu. En iyi şekilde yapmak ve en iyi şekilde taçlandırmam gerekiyordu. Annemi bu şekilde onore edebilirdim. Onu sürekli yanımda hissediyordum, sürekli arkamda" ifadelerini kullandı.

Galatasaray maçında da sonradan oyuna girip golünü attığının hatırlatılması üzerine ise Ekuban, "Yaklaşık 10 kez oyuna sonradan girdim. 2. kez sonradan oyuna girip gol attım. Gol atmaya çalışıyorum. Gol atamasam dahi elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Ne kadar zor görünürse görünsün tünel ne kadar karanlık olursa olsun Tanrı'nın her zaman bizi izlediğini bilmemiz lazım. Ne kadar zor olursa olsun her zaman bir çıkış yolu vardır. Tünelin ucunda mutlaka ışık vardır."şeklinde konuştu.