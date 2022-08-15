Ekvador'da bombalı saldırı: 5 ölü, 16 yaralı 0:00 / 0:00

AA

Güney Amerika ülkesi Ekvador'un Guayaquil kentinde düzenlenen bombalı saldırı sonucu 5 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

Ülkenin en büyük şehri Guayaquil'e bağlı Cristo del Consuelo semtinde, kimliği belirsiz kişiler bombalı saldırıda bulundu. AA'nın haberine göre; saldırıda, 5 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı. Ayrıca 8 ev ile 2 araba da patlamadan büyük zarar gördü.

"BU RESMEN DEVLETE SAVAŞ İLANIDIR"

Ekvador İçişleri Bakanı Patricio Carrillo, Twitter hesabından olayı kınayarak, "Uzun süredir ekonomiyi uyuşturan organize suç çeteleri şimdi de patlayıcılarla saldırıyor. Ekvador polisinin bir problemi değildir. Bu resmen devlete savaş ilanıdır." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Guillermo Lasso da sosyal medya hesabındaki açıklamasında, hayatını kaybeden kişilerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulundu. Lasso, "Guayaquil halkının korunması için güvenlik kabinesine derhal harekete geçmesi talimatını verdim." dedi.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.