Ekvador'da cezaevinde çeteler arasındaki çatışmalarda ölenlerin sayısı 100'e ulaştı

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Ülkenin Guayaquil kentindeki Litoral hapishanesi, çeteler arasındaki liderlik mücadelesinden kaynaklanan büyük bir çatışmaya sahne oldu.

Cezaevi Sistemi Genel Direktörü Bolivar Garzon, çeteler arasında farklı koğuşlarda eş zamanlı çıkan çatışmalarda ölü sayısının 100'e, yaralı sayısının da 52'ye çıktığını belirterek, "Koğuşlara giriyoruz, kolay olmadı, polis yerel saatte 14.00'te kontrolü sağladı ama dün gece başka olaylar, patlamalar oldu." ifadesini kullandı.

Hapishanede ölü sayısının daha da artabileceğine dikkati çeken Garzon, polis ve savcılık personelinin cesetlerin teşhisi için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Garzon, çok büyük bir trajediyle karşı karşıya kaldıklarına vurgu yaparak, "Organize suç grupları arasındaki bu mücadele ve içerdeki güç savaşı, maalesef bu seviyelere ulaştı, durum gerçekten korkunç." dedi.

Öte yandan Ekvador Devlet Başkanı Guillermo Lasso, hapishanelerde olağanüstü hal ilan etti.

Lasso'nun Savunma Bakanı, bölge valisi ve diğer yetkililerle beraber olaylara ilişkin basın toplantısı düzenleyeceği açıklandı.

Cezaevi çevresinde askerlerin geniş güvenlik önlemleri aldığı bilgisi paylaşıldı.

- İlk belirlemelere göre 24 kişi ölmüş, 48 kişi yaralanmıştı

Ekvador'da, cezaevinde çeteler arasında dün çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 24 kişinin öldüğü, 48 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Bölge sakinlerinin dün sosyal medyada paylaştığı videolarda, çok sayıda mahkumun çatılara çıktığı, cezaevinden ise silah ve patlama seslerinin geldiği duyulmuştu.

Yerel basında çıkan habere göre, çatışma Los Lobos ve Tiguerones çetelerine mensup üyelerin bulunduğu 8 ve 9 numaralı koğuşlarda başlamıştı.

- Ekvador'da cezaevi sorunu

Ülkede 23 Temmuz'da iki ayrı cezaevinde mahkumlar arasında çıkan isyanda 21 kişi ölmüş, 35 kişi yaralanmıştı.

Yaklaşık 38 bin tutuklu ve hükümlünün bulunduğu Ekvador cezaevlerinde, çeteler arasında çıkan olaylar zaman zaman isyanla sonuçlanıyor.

Ülkede 24 Şubat'ta 3 şehirde aynı anda çıkan isyanlarda da 80 mahkum hayatını kaybetmişti.