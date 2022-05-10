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Ekvador’da çıkan hapishane kavgasında 43 kişi öldü

Ekvador’da bir hapishanede çıkan kavgada 43 kişi öldü. Kavganın mahkumlar arasında bulunan birbirine düşman iki çetenin üyeleri arasında çıktığı bildiriliyor.

Ekvador'da cezaevinde kavga: Çok sayıda ölü var!
Ekvador'da cezaevinde kavga: Çok sayıda ölü var!
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İHA

Güney Amerika ülkesi Ekvador'un Santa Domingo şehrindeki Bellavista hapishanesinde mahkumlar arasında kavga çıktı. Yetkililer yaşanan kavgada şimdiye kadar 43 kişinin öldüğünü 13 kişinin yaralandığını açıklarken ölü sayısının daha da artabileceğini bildirdi.

Ekvador Devleti Başsavcılığı, Santa Domingo şehrindeki Bellavista hapishanesinde çıkan kavga ile ilgili açıklama yaparak olay sonucu 43 kişinin hayatını kaybettiğini 13 kişinin yaralandığını açıklayarak, yaralıların durumlarının ağır olması sebebiyle ölü sayısının daha da artabileceğini belirtti.

Ekvador Devleti Başsavcılığı ayrıca olayla ilgili soruşturma başlatıldığını, hayatını kaybeden mahkumların kimlik tespiti ve otopsi çalışmalarının yürütüldüğünü bildirdi.

Ekvador İçişleri Bakanı Patricio Carrillo ise basına verdiği demeçte çıkan kavganın birbirine düşman Los Lobos ve R7 adlı suç çetelerinin üyeleri arasında yaşandığını belirtirken hayatını kaybeden mahkumların çoğunlukla hücrelerinde ve koridorlarda kesici aletlerle öldürüldüğünü açıkladı.

İçişleri Bakanı Patricio Carillo çıkan kavga sonrasında hapishanede asayişin güvenlik güçleri tarafından tekrar sağlandığını açıklarken bazı mahkumların kargaşadan yararlanarak hapishaneden kaçmaya çalıştığını söyledi.

Kaçmaya çalışan mahkumlardan 112’si güvenlik görevlileri tarafından yakalanarak tekrar hapishaneye götürülürken 108 mahkumun hala kayıp olduğu bildirildi. Ekvador Silahlı Kuvvetleri ve Ulusal Polisinin kaçan mahkumların yakalanması için Santa Domingo şehrindeki Bellavista hapishanesini çevreleyen tüm yolları abluka altına aldığı bildiriliyor.

Ekvador’da son olarak 3 Nisan’da Cuenca şehrindeki El Turi hapishanesinde çıkan kavgada 20 kişi ölmüştü. Ülkede 21 Şubat 2021 tarihinden beri yaşanan 5 ayrı hapishane olaylarında en az 350 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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