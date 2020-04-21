Ekvador'da koronavirüs tedbirleri

AA

Hastane yükünü hafifletmek amacıyla hafif semptomlu veya semptomsuz koronavirüs (Kovid-19) hastalarının ve karantina sürecini doldurması gereken kişilerin kalacağı sağlık merkezinde, salgını önlemek amacıyla zaruri olmayan seyahatlerden kaçınılması için sağlık personeli için de odalar yer alacak. Belediye tarafından yürütülen çalışmaların tamamlanması ile sağlık merkezinin 8 Mayıs'ta kullanıma açılması planlanıyor.