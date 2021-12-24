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Ekvador'da Kovid-19 aşısı zorunlu hale getirildi 0:00 / 0:00

AA

Ekvador Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, salgının ülkede yeniden etkisini gösterdiğine vurgu yapılarak, "Ekvador'da Kovid-19'a karşı zorunlu aşı kararı alındı. Bu karar, mevcut epidemiyolojik durum, enfekte sayısındaki artış ve omicron gibi endişe verici varyantların dolaşımı nedeniyle alındı." ifadesine yer verildi.

Sağlık hizmetlerinde yaşanılabilecek muhtemel bir krizin önüne geçilmeye çalışıldığı belirtilen açıklamada, "Ayrıca salgının bulaşma hızını gösteren uluslararası eğilim ve hastaneye yatış talebinin yüksek olması nedeniyle bu karara varıldı." denildi.

ÜLKEDE İLK KEZ OMİCRON VARYANTI TESPİT EDİLMİŞTİ

Sağlık Bakanı Ximena Garzon, 15 Aralık'ta yaptığı açıklamada ülkede ilk kez Kovid-19'un omicron varyantına rastlandığını bildirmişti.

Ekvador'da bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 33 bin 624 kişi hayatını kaybetti, 538 bin 218 kişi ise virüse yakalandı.