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        Haberler BBC Dünya Ekvador polisi: Başkan adayına yönelik suikastte gözaltına alınan şüpheliler Kolombiyalı

        Ekvador polisi: Başkan adayına yönelik suikastte gözaltına alınan şüpheliler Kolombiyalı

        Ekvador polisi, devlet başkanı adayı Fernando Villavicencio'nun suikastıyla ilgili gözaltına alınan altı kişinin tamamının Kolombiyalı olduğunu duyurdu.

        Giriş: 11.08.2023 - 11:38
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        Ekvador polisi: Başkan adayına yönelik suikastte gözaltına alınan şüpheliler Kolombiyalı
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        Ekvador polisi, devlet başkanı adayı Fernando Villavicencio’nun suikastıyla ilgili gözaltına alınan altı kişinin tamamının Kolombiyalı olduğunu duyurdu.

        Perşembe günü polisle çıkan çatışmada yaralanarak ölen yedinci şüpheli de Kolombiyalıydı.

        Villavicencio, başkent Quito'da seçim çalışmaları esnasında öldürüldü.

        İçişleri Bakanı Juan Zapata, “menfur” olarak tanımladığı olayla ilgili soruşturmaların sürdüğünü söyledi.

        Zapata, yetkililerin suikastın tümüyle aydınlanana kadar çalışacağını dile getirdi.

        Perşembe günü yaptığı basın toplantısında konuşan Zapata, gözaltına alınan şüphelerin isimlerini de (Andres M, Jose N, Eddy G, Camilo R, Jules C, ve Jhon Rodriguez) kamuoyuyla paylaştı.

        Bakan, yapılan polis baskını sırasında bir tüfek, bir makinalı silah, dört tabanca, üç el bombası, dört kutu mühimmat, iki motosiklet ve grup tarafından çalındığı bildirilen bir aracın da ele geçirildiğini belirtti.

        Villavicencio, seçim çalışmalarında sık sık organize suç şebekelerini hedef aldığı gibi, hükümet yetkilileri ile aralarında ilişkilerin olduğunu da iddia ediyordu.

        Devlet Başkan Guillermo Lasso, suikastın seçimleri sabote etmeye yönelik bir girişim olduğunu söyledi.

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