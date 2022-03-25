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Ekvador ve Uruguay, Dünya Kupası bileti aldı

2022 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika (CONMEBOL) Elemeleri'nde Uruguay ve Ekvador, finallere katılmayı garantiledi

Ekvador ve Uruguay, Dünya Kupası bileti aldı
AA

Tek grupta 10 takımın yer aldığı Güney Amerika Elemeleri'nin 17. haftasına, 4 karşılaşmayla devam edildi.

Uruguay, sahasında Peru'yu 1-0 mağlup etti. Paraguay ise evinde Ekvador'u 3-1 yendi.

Dünya Kupası'na katılmayı önceden garantileyen Brezilya, Şili'yi 4-0'lık skorla geçti. Kolombiya ise Bolivya karşısında 3-0 kazandı.

Bu sonuçların ardından elemelerin bitimine bir hafta kala 25'er puana sahip Ekvador ve Uruguay, Brezilya ve Arjantin'in ardından Dünya Kupası bileti alan takımlar oldu.

Elemelerde 30 Mart'ta oynanacak son hafta maçları öncesi 21 puanlı Peru, 20 puana sahip Kolombiya ve 19 puanlı Şili, play-off kotası için beşincilik mücadelesi verecek.

CONCACAF ELEMELERİ

2022 FIFA Dünya Kupası Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) Elemeleri final turunda 12. maçlar oynandı.

8 takımın tek grupta yer aldığı CONCACAF Elemeleri'ne 4 karşılaşmayla devam edildi.

Kosta Rika, sahasında lider Kanada'yı 1-0 mağlup etti ve rakibinin Dünya Kupası'na katılmayı garantilemesine izin vermedi.

İlk üçte yer alan diğer takımların maçında Meksika ile ABD 0-0 berabere kaldı.

Panama-Honduras ve Jamaika-El Salvador karşılaşmaları ise 1-1 sona erdi.

İki haftası kalan elemelerde, Kanada 25, ABD ve Meksika 22'şer, Kosta Rika 19, Panama 18 puanla sıralandı.

Elemelerde ilk 3'e giren ekipler, Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'na doğrudan katılacak. Grupta 4. olan takım ise play-off oynamaya hak kazanacak. Son iki haftanın maçları, 28 ve 31 Mart'ta oynanacak.

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