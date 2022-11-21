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Haberler Dünya Kupası 2022
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Ekvadorlu taraftarlardan alkol tepkisi: "Bira istiyoruz"

Futbolun zirvesi sayılan Dünya Kupası, Ekvador'un ev sahibi Katar'ı 2-0 yendiği maçla başlarken Ekvadorlu taraftarlar, statlarda alkol satışı yasağına tepki gösterdi. İkinci golden sonra rahatlayan Ekvadorlu taraftarlar, "Bira istiyoruz" tezahüratı yaptı

Ekvadorlu taraftarlardan alkol tepkisi:

2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılış maçında Ekvador, Fenerbahçeli Enner Valencia'nın golleriyle ev sahibi Katar'ı 2-0 yenerek turnuvaya galibiyetle başladı.

Yaklaşık 40 dakika süren görkemli açılış töreniyle adrenalinin iyice yükseldiği 60 bin kişilik Al Bayt Stadı'nda, tribünleri selamlayan FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun "takımlar gelsin ve şov başlasın" davetiyle iki ülke, açılış maçı için sahadaki yerini aldı.

PERDEYİ VALENCIA AÇTI

Ülkesinin milli marşı okunurken bir eliyle telefondan canlı yayın yapıp diğer elini kalbinin üstüne götüren Ekvadorlu gazetecinin 3. dakikada Fenerbahçeli Enner Valencia'nın kafa golüyle yaşadığı büyük sevinç, VAR'a takıldı.

Taraftarları fazla bekletmeyen Valencia, 16. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçti ve milli takım kariyerinin 36. golünü kaleci Alsheeb'in solundan ağlara gönderdi: 0-1.

Hem açık oyunda hem de duran toplarda ortalar yaparak düzenli tehdit oluşturan Ekvador, bunun semeresini 31. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Valencia'nın kafa golüyle aldı: 0-2.

Temponun iyice düştüğü ikinci yarının 60. dakikasından itibaren taraftarların geride bıraktığı boş koltukların giderek artmaya başladığı maçı Ekvador zorlanmadan 2-0 kazandı.

"BİRA İSTİYORUZ" TEZAHÜRATLARI

Ekvadorlu taraftarlar, 2-0'dan sonra rahatlarken statlarda alkol satışının yasaklanmasına tepki gösterdi. Kale arkasında yer alan Ekvador taraftarları "Bira istiyoruz" anlamına gelen "queremos cerveza" tezahüratı yaptı ve bu tezahürat da gündeme oturdu.

AA'nın aktardığına göre FIFA, Katar'daki 2022 Dünya Kupası maçlarının oynanacağı statlarda ve çevresinde alkollü içecek satışının yasaklandığını duyurmuştu. Alınan karara göre, Katar'ın 2022 FIFA Dünya Kupası stadyumlarının çevresinden alkollü içecek satış noktalarının kaldırılmasına karar verilmişti.

Açıklamada, "Ev sahibi ülke yetkilileri ve FIFA, stadyumların ve çevresindeki alanların tüm taraftarlar için eğlenceli, saygılı ve keyifli bir deneyim sunmasını sağlamaya devam edecek." ifadeleri kullanılmıştı.

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