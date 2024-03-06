EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 MEB EKYS sınav sonuçları ÖSYM adresinde sorgula

EKYS sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması için gözler ÖSYM sitesine çevrildi. ÖSYM tarafından Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2024-MEB-EKYS) sonuç tarihi paylaşıldı. 64 bin 127 adayın başvurduğu sınav 187 bina ve 2 bin 180 salonda düzenlenmişti. Peki EKYS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? 2024 MEB EKYS sonuçları sorgulama ekranı