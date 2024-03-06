EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 MEB EKYS sınav sonuçları ÖSYM adresinde sorgula
ÖSYM tarafından 18 Şubat'ta Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (EKYS) düzenlendi. Yönetici olarak görev almak isteyen öğretmenler için düzenlenen bir sınav olan EKYS sonuçları ÖSYM AİS ekranı üzerinden açıklanacak. Geçtiğimiz günlerde soru ve cevap anahtarı kitapçığı yayınlandı. Adayların sonuç bilgisinde, adayın doğru/yanlış cevap sayıları ve sınav puanı yer alacak. Peki EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 MEB EKYS sınav sonuçları ÖSYM adresinde sorgula
EKYS sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması için gözler ÖSYM sitesine çevrildi. ÖSYM tarafından Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2024-MEB-EKYS) sonuç tarihi paylaşıldı. 64 bin 127 adayın başvurduğu sınav 187 bina ve 2 bin 180 salonda düzenlenmişti. Peki EKYS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? 2024 MEB EKYS sonuçları sorgulama ekranı
EKYS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı başvuruları 4-11 Ocak günü alındı. Sınav ise 18 Şubat günü düzenlendi. Sınav sonuçları 8 Mart 2024'te açıklanacak.
EKYS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2024
EKYS sonuçları 8 Mart tarihinde erişime açılacak.
Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecek.
Adayların sonuç bilgisinde, adayın doğru/yanlış cevap sayıları ve sınav puanı yer alacak.
Sınav sonuçları, ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek.
EKYS HAKKINDA
EKYS, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı'nın kısaltmasıdır. Bu sınav, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarında yönetici olarak görev almak isteyen öğretmenler için düzenlenen bir sınavdır.