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EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB EKYS sınavı saat kaçta bitecek?

EKYS 2021 yani Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı başladı. Peki, 2021 MEB EKYS saat kaçta bitecek? EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak? Sınava girenler ve yakınları bu soruların cevabını merak ediyor. İşte, EKYS ile ilgili merak edilip araştırılan detaylar...

EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB EKYS sınavı saat kaçta bitecek?

MEB EKYS saat kaçta bitecek? Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı yani MEB EKYS bugün saat 10.15'te başladı. Peki, EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB EKYS sınavı saat kaçta bitecek? Merak edilip araştırılan sorularla ilgili merak edilip araştırılan sorularla ilgili detaylar...

MEB EKYS SAAT KAÇTA BİTECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı saat 10.15'te başladı. Sınavlar 50 ilde 52 sınav merkezinde yürütülüyor. 80 sorudan oluşan EKYS 150 dakika sürecek. Sınav saat 12.45'te sona erecek.

MEB EKYS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınavlar pandemi önlemleriyle birlikte yüz yüze olarak gerçekleşiyor. Sonuçlar ise ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlanacak. Adayların adreslerine ise yazılı sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar ÖSYM Aday İşlemleri Sayfası AİS üzerinden TC Kimlik numaraları ve e-Devlet veya ÖSYM şifreleriyle sonuçlara ulaşabilecekler. Sonuçların en zaman açıklanacağı ise henüz bilinmiyor.

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