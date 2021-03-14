MEB EKYS saat kaçta bitecek? Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı yani MEB EKYS bugün saat 10.15'te başladı. Sınavlar 50 ilde 52 sınav merkezinde yürütüldü. 80 sorudan oluşan EKYS 150 dakika sürdü. Sınav saat 12.45'te sona erdi.

MEB EKYS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınavlar pandemi önlemleriyle birlikte yüz yüze olarak gerçekleşti. Sonuçlar ise ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlanacak. Adayların adreslerine ise yazılı sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar ÖSYM Aday İşlemleri Sayfası AİS üzerinden TC Kimlik numaraları ve e-Devlet veya ÖSYM şifreleriyle sonuçlara ulaşabilecekler. Sonuçların en zaman açıklanacağı ise henüz bilinmiyor.