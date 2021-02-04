Şehidin Gündoğdu-Turgut Mahallesi'nde yaşayan eşinin evine gelen Vali Aziz Yıldırım, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürü Ülkü Uslu şehadet haberini şehidin eşi Nuriye Demirel'e verdi.
AA'nın haberine göre, şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Şehidin eşi ve yakınlarını, protokol üyeleri ile mahalle sakinleri teskin etmeye çalıştı.
Demirel'in 2 çocuğu olduğu ve Tekirdağ Jandarma Komutanlığında görevliyken Suriye'ye göreve gittiği öğrenildi.
Şehidin cenazesi yarın memleketi Afyonkarahisar'da toprağa verilecek.
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