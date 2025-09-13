El Bilal Toure, ilk golünü Dolmabahçe’de attı
Beşiktaş'ın Malili santrforu El Bilal Toure, Rams Başakşehir karşısında siyah-beyazlı formayla ilk gol sevincini yaşadı.
Giriş: 13.09.2025 - 22:33 Güncelleme: 13.09.2025 - 22:33
Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Rams Başakşehir'i 2-1 mağlup etti.
Kartal’ın yeni transferi El Bilal Toure, turuncu-lacivertliler karşısında 74. dakikada attığı golle takımına beraberliği getirdi. Malili santrfor, bu golle ilk Beşiktaş’taki ilk golünü kaydetti.
El Bilal Toure, maça 11’de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ