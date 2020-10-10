El çabukluğuyla bilezik çalan hırsız güvenlik kamerasında - KARS

AA

Kazım Karabekir Caddesi'ndeki bir kuyumcudan 35 bin lira değerinde 5 altın bilezik çaldıkları belirlenen kadın zanlı ile ona yardım eden 2 kişinin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, hırsızlığı İ.Y. (69),S.G. (64) ve A.Y'nin (46) gerçekleştirdiğini, olayda kullandıkları araç ile Ankara'ya gittiklerini tespit etti. Ankara Emniyet Müdürlüğü görevlileri ile yapılan koordineli çalışma neticesinde araç, Ankara girişinde durdurularak zanlılar yakalandı.

Kars Cumhuriyet Savcılığınca Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ifadeleri alınan şüpheliler, Ankara'da tutuklandı.Öte yandan, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kuyumcuya müşteri olarak gelen kadın hırsızın, satın alma bahanesiyle baktığı bilezikleri, el çabukluğuyla elindeki cüzdanın altına gizledikten sonra çantasına bıraktığı görülüyor.