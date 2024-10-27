El Clasico'da ırkçılık skandalı!

Real Madrid Kulübünden yapılan açıklamada, "Real Madrid, futbol ve sporda ırkçılık, yabancı düşmanlığı veya şiddet içeren her türlü davranışı şiddetle kınıyor ve birkaç taraftarın dün gece stadyumun bir köşesinde söylediği hakaretlerden derin üzüntü duyuyor." ifadeleri kullanıldı.