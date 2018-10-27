Dünyanın en büyük derbisi olarak nitelendirilen Barcelona - Real Madrid maçı başka bir değişle El Clasico, tüm dünyada futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Ernesto Valverde yönetimindeki son şampiyon Barcelona, bu sezon istediği başlangıcı yapamasa da ligde lider durumda bulunuyor. Real Madrid ise Julen Lopetegui'nin Teknik Direktörlük görevine gelmesinin ardından ligde kötü günler geçiriyor. Los Galacticos ekibi bu kötü gidişe derbide alınacak Barcelona galibiyeti ile son vermek istiyor. Peki, Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? İşte, maça dair ayrıntılar...

BARCELONA - REAL MADRİD NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Barcelona Real Madrid maçı 28 Ekim Pazar günü Camp Nou'da saat 22:00'de başlayacak karşılaşma beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanacak. Dev mücadeleyi Sanchez Martinez yönetecek. Raul Cabanero ile Jose Gallego Garcia ise Martinez'in yardımcılıklarını yapacak.

BARCELONA - REAL MADRİD MUHTEMEL 11'LER

Barcelona: Stegen, Roberto, Pique, Lenglet, Alba, Rakitic, Busquets, Arthur, Rafinha, Coutinho, Suarez

Real Madrid: Courtois, Nacho, Varane, Ramos, Marcelo, Modric, Casemiro, Kroos, Isco, Bale, Benzema

EL CLASİCO'DA EZELİ REKABET

El Clasico'da iki takım arasında bugüne kadar oynanan 197 maçta Real Madrid üstünlüğü bulunuyor. Bu maçlarda Real Madrid 81 galibiyet alırken, Barcelona'nın 76 galibiyeti bulunuyor. 40 karşılaşma ise berabere tamamlanmış durumda.

İki takım da La Liga tarihinde bir diğerine en çok mağlup eden takım konumunda. Camp Nou'da son 3 maçta yenilmeyen Real Madrid, bu maçta bu seriyi 4 maça çıkarmak istiyor. Eğer Real Madrid bu maçta da yenilmez ise seriyi 4 maça çıkararak kendi rekorunu yenilemiş olacak. Öte yandan Barcelona ise La Liga'da evinde son 41 maçta yenilgi yüzü görmedi.

EL CLASİCO TARİHÇESİ

El Clásico (Türkçe: Klasik), El derbi Español ve El Clàssic[1] adlarıyla da bilinen, Katalan takımı FC Barcelona ile İspanyol takımı Real Madrid CF'nin karşılaştığı futbol maçlarına verilen addır. Bu iki takım şimdiye kadar La Liga dışında Copa del Rey, Supercopa de España, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Süper Kupası'nda da karşılaşmışlardır. Bu karşılaşma UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nden sonra yüz milyonlarca insanlanın izlediği, dünyada en çok takip edilen kulüp futbol maçıdır.

Bu rekabet Madrid ve Barselona gibi İspanya'nın en büyük iki şehrinden çıkan ve ülkenin en başarılı ve etkili iki futbol kulübü arasında geçmektedir. Ayrıca bu iki takımın karşılaşmaları siyasi bir nitelik de taşımaktadır. Katalan milliyetçilerin desteklediği Barcelona ile İspanyol milliyetçilerin desteklediği Real Madrid bu anlamda da bir rekabet içerisindedir.

İki takım 2002 UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde karşılaşmış ve ilk maçı Real Madrid 2-0 kazanmıştır. İspanyol medyası tarafından Yüzyılın Maçı olarak nitelendirilen maç, 500 milyondan fazla kişi tarafından izlenmiştir. Kasım 2005'te Madrid'de oynanan karşılaşma ise 3-0 Barcelona lehine sonuçlanmıştır. O maçta Barcelona'da forma giyen Ronaldinho çok iyi bir performans sergilemiş, maç sonunda Real Madrid taraftarları tarafından ayakta alkışlanmıştır. Ronaldinho, Diego Maradona'dan sonra Real Madrid taraftarları tarafından bu şekilde saygı gören ikinci Barcelonalı futbolcu olmuştur.

İki kulüp arasında futbolcu transferi rekabeti de yaşanmaktadır. Özellikle kulüplerin birbirlerinden futbolcu transfer etmeleri bu rekabetin önemli bir parçasıdır. Örneğin, 1988'de Barcelona'dan Real Madrid'e transfer olan Bernd Schuster, 1994'te Barcelona'dan Real Madrid'e transfer olan Michael Laudrup gibi isimler o dönemlerde büyük tartışmalar yaratmıştır. Bu tartışmaların en büyüğü ise Barcelona ikinci kaptanı olan Luís Figo'nun 2000 yılında Real Madrid'e transfer olmasıyla gerçekleşmiştir. Figo, Barcelona taraftarları tarafından "hain" şeklinde nitelenmiş ve sahaya Barcelona taraftarları tarafından Figo'yu protesto amacıyla domuz kafası atılmıştır.

Centro de Investigaciones Sociológicas 2007 yılında İspanya çapında bir araştırma gerçekleştirmiştir. Bu araştırma sonucuna göre tüm İspanya çapında Barcelona'nın %25, Real Madrid'in ise %32'lik bir taraftar kitlesi vardır. Üçüncü sırada ise %5 ile Valencia CF vardır.

Avrupa'da ise Barcelona Real Madrid'e göre daha popülerdir. Alman araştırma şirketi Sport+Markt tarafından 2010'da yapılan bir ankete göre Real Madrid'in tüm Avrupa'da 31.3 milyon kişilik bir hayran kitlesi var iken bu durum Barcelona adına 57.8 milyon kişiye çıkmaktadır.

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