El Clasico yarın 244. kez oynanacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünya
ABONE OL

El Clasico yarın 244. kez oynanacak

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 7. haftasında yarın oynanacak ve "El Clasico" olarak adlandırılan Barcelona-Real Madrid maçında takımlar 244. kez karşı karşıya gelecek.

El Clasico yarın 244. kez oynanacak
AA

El Clasico tarihinde bu zamana kadar oynanan maçlar sonunda Real Madrid'in 96, Barcelona'nın 95 galibiyeti bulunurken, 52 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.

İspanya'nın iki büyük takımı ligde ise bu zamana kadar 180 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Real Madrid 73, Barcelona 72 galibiyet alırken, 35 müsabaka eşitlikle tamamlandı.

İlk defa 26 Mart 1916 tarihinde oynanan El Clasico'da takımlar son olarak 1 Mart 2020'de karşı karşıya gelmişti.

Nou Camp Stadı'nda (TSİ) 17.00'de başlayacak karşılaşma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı tarihte ilk defa seyircisiz oynanacak.

Her iki takım da ligdeki son maçlarını kaybederken, Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarında Macar Ferencravos'u 5-1 mağlup eden Barcelona, Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımına 3-2 yenilen Real Madrid'e göre daha moralli durumda.

Teknik direktör Zinedine Zidane'ın takımı Real Madrid, Nou Camp Stadı'nda son 4 maçtır (3 beraberlik, 1 mağlubiyet) kazanamıyor.

- Maç sayısında Ramos, gol sayısında Messi

El Clasico tarihinde en fazla forma giyen futbolcu 44 maçla Real Madrid'den Sergio Ramos olurken, onu 43 karşılaşma ile Barcelona'dan Lionel Messi izliyor.

Messi aynı zamanda 26 gol ile El Clasico tarihinde ağları en fazla havalandıran futbolcu konumunda.

Teknik direktör olarak ilk El Clasico maçına çıkacak olan Hollandalı Ronald Koeman, Barcelona formasıyla futbolculuk döneminde 14 kez (6 galibiyet, 5 mağlubiyet, 3 beraberlik) bu heyecanı yaşamıştı.

- Koeman ve Zidane basın toplantısı düzenledi

Önemli karşılaşma öncesi Barcelona Teknik Direktörü Ronald Koeman ve Real Madrid Teknik Direktörü Zinadine Zidane, basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında konuşan Koeman, "Benim futbolculuk dönemime nazaran El Clasico'da çok fazla değişen bir şey olmadı. Şu anda sadece seyirci olmayacak. Her zaman kupa kazanma mücadelesi veren iki büyük takım var. Madrid son maçlarda iyi sonuçlar almamış olabilir ama moralsiz olduğu anlamına gelmez. Çok tecrübeli futbolcuları var. İki mağlubiyetin ardından kazanmak zorunda olduklarını biliyorlar. Karşılaşmayı çok ortada görüyorum. Her iki takım da çok kaliteli ve tecrübeli. Bu tür maçlarda sonucu küçük detaylar belirliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Son iki maçını kaybeden Real Madrid'de geleceği tartışılmaya başlanan teknik direktör Zinedine Zidane ise, "Takımdaki kaderimin belli olacağı yazılıyor. Olabilir, bunu inkar edemem. Geçen sezon da aynı şey deniliyordu, ya da Madrid'e ilk geldiğimde. Ben sadece işimi yaparım, gerisi önemli değil." ifadelerini kullandı.

Olumlu düşünmeleri gerektiğini ve Real Madrid'in her zaman tepki verecek kapasiteye sahip olduğunu aktaran Zidane, "Her maçın hikayesi ayrıdır. Futbolun iyi yanı da çok hızlı bir şekilde durumu değiştirebilmendir." diye konuştu.

La Liga'nın 7. haftasında oynanacak El Clasico öncesinde bir maçı eksik olan Real Madrid 10 puanla 3'üncü, iki maçı eksik Barcelona ise 7 puanla 9'uncu sırada yer alıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İbrahim Kalın ve Ömer Çelik'ten Berlin'de camiye yapılan polis baskınını kınadı - Haberler
DÜNYAKalın'dan, Berlin'deki cami baskınına kınama!
SON DAKİKA! Azerbaycan 13 köyü daha Ermenistan işgalinden kurtardı! - Azerbaycan Ermenistan Haberler
DÜNYAAzerbaycan 13 köyü daha kurtardı!
Son dakika: KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, görevine ant içerek başladı! - Haberler
DÜNYAKKTC Cumhurbaşkanı Tatar resmen görevine başladı!
SON DAKİKA! Ermeni askerden itiraf: Karabağ'da 1500 paralı asker, PKK var! Azerbaycan Ermenistan - Haberler
DÜNYAErmeni askerden itiraf: PKK Karabağ'da savaşıyor!
ABD seçimleri için, Time'dan 100 yıllık geçmişinde bir ilk! - Haberler
DÜNYATime'dan 100 yıllık geçmişinde bir ilk!
Son dakika: BM'den Libya'da ateşkes açıklaması! - Haberler
DÜNYABM'den Libya'da ateşkes açıklaması!
Son dakika: Afganistan'da Taliban saldırısı: 20 güvenlik görevlisi öldü! - Haberler
DÜNYAAfganistan'da Taliban saldırısı: 20 güvenlik ...
Son dakika Azerbaycan Ermenistan! ABD'de Karabağ zirvesi: Dışişleri Bakanları Pompeo ile görüşecek
DÜNYAABD'de Dağlık Karabağ zirvesi!
Trump ve Biden'ın son düellosunda dikkat çeken detay! - Haberler
DÜNYASon düelloda dikkat çeken detay!
Son dakika: Facebook ve Twitter'ın kurucuları ifadeye çağrıldı - Haberler
DÜNYAFacebook ve Twitter'ın kurucuları ifadeye çağrıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X