“El Ele Destek Hareketi” ile yerel ekonomiye destek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberlerİş-Yaşam
ABONE OL

“El Ele Destek Hareketi” ile yerel ekonomiye destek

Mastercard ve İhtiyaç Haritası’nın, Covid-19 pandemi süresince ekonomik bir hareketlilik yaratmak ve artan ihtiyaçlara cevap vermek amacıyla oluşturduğu sosyal pazaryeri “El Ele Destek Hareketi”, yerel ekonomilere katkısını sürdürüyor. 'El Ele Destek Hareketi’ ikinci fazda; Edirne, Sakarya, Balıkesir, Antalya, Konya, Hatay, Şanlıurfa, Malatya, Erzurum, Ordu illerinde “can suyu” olmayı hedefliyor

“El Ele Destek Hareketi” ile yerel ekonomiye destek
HABERTURK.COM

Mastercard ve İhtiyaç Haritası’nın bir araya gelerek oluşturduğu sosyal pazaryeri “El Ele Destek Hareketi” ihtiyaç sahiplerinin temel ihtiyaçlarının platform aracılığıyla aynı ildeki yerel esnaflar tarafından karşılanması esasıyla çalışmalarına devam ediyor.

Yerel ekonomiye katkı hedefiyle hayata geçen sosyal pazaryeri platformunun ilk 10 ili olan İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, Gaziantep, Adana, Mersin, Trabzon, Elazığ ve Denizli’de hedeflenen yardım sayısına ulaşılması ile beraber projenin ikinci fazında hangi illere odaklanılacağı da belli oldu. Nisan’a kadar sürecek ikinci fazda proje; Edirne, Sakarya, Balıkesir, Antalya, Konya, Hatay, Şanlıurfa, Malatya, Erzurum, Ordu şehirlerindeki yerel ihtiyaçların, yerel esnaflardan karşılanmasına imkan sunacak. İkinci faz illeri de ilk 10 il bazında yapılan analizler ve dijital platforma gelen talepler doğrultusunda belirlendi. “El Ele Destek Hareketi” yaklaşık 7000 gıda ve hijyen paketinin ihtiyaç sahiplerine, yerel esnaftan temin edilerek ulaştırılmasının yanı sıra yerel esnafın dijital dönüşümüne ve e-ticarete katılımına katkı sağlayacak bir platform olması hedefiyle devam ediyor.

“El Ele Destek Hareketi” sosyal pazaryeri platformu üzerinden yeni bir iş modeliyle tanışan yerel esnaf, proje ile birlikte dijitalleşerek e-ticaretin gelişmesine de hizmet ediyor. Projede kalkınmanın bölgesel veya kentsel ekonomik şartlara bağlı kalmadan gerçekleşebilmesine fırsat sunuyor.

Edirne, Sakarya, Balıkesir, Antalya, Konya, Hatay, Şanlıurfa, Malatya, Erzurum, Ordu illerinde projeye dahil olmak isteyen ihtiyaç sahipleri ve esnaflar, sosyalpazaryeri.ihtiyacharitasi.org platformu üzerinden kayıt formunu doldurarak başvuru yapabiliyor.

Sosyal pazaryeri platformu üzerinden ekonomik olarak zor durumda olan ihtiyaç sahiplerinin taleplerine, yerel ekonomi paydaşlarıyla karşılayarak sürdürülebilir bir ekonomi yaratmak amaçlanıyor. Her sektörde ve ölçekten bağımsız olarak tüm işletmelerin faaliyetlerini kesintisiz olarak sürdürmesine fırsat sunan platformun 20 ilden sonraki hedefi de 81 ile bu uygulamayı yaygınlaştırmak. Bu doğrultuda teknolojik alt yapı çalışmaları tamamlanan sosyal pazaryeri platformu, bu desteğin artmasını ve daha çok kişiye ulaşmasını sağlayacak.

Ayrıca bireysel destekte bulunmak isteyenler de sosyalpazaryeri.ihtiyacharitasi.org platformu üzerinden projeye destek olabiliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

ÇAYKUR, ABD'ye yeşil çay pudrası ihraç edecek
İŞ-YAŞAMABD'ye yeşil çay pudrası ihracı
SON DAKİKA: TÜİK Başkanı değişti
İŞ-YAŞAMTÜİK'te başkan değişti
Uluslararası yatırımlardan alınan pay artıyor
İŞ-YAŞAM'Türkiye küresel UDY'de daha az etkilendi'
Havacılık sektöründe çeyrek asırlık çakılma
İŞ-YAŞAM25 yıl öncesine döndü
Ocak ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksi açıklandı
İŞ-YAŞAMTarım-ÜFE aylık ve yıllık bazda arttı
Sabancı'dan sıfır emisyon hedefi
İŞ-YAŞAMSabancı'dan sıfır emisyon hedefi
Yapı Kredi'den iklim adımı
İŞ-YAŞAMYapı Kredi'den iklim adımı
İFM Kanunu gelecek hafta meclise geliyor
İŞ-YAŞAMİFM Kanunu gelecek hafta meclise geliyor
Turunçgil ihracatından yılın ilk ayında 128 milyon dolarlık gelir elde edildi
İŞ-YAŞAMTurunçgilden 128 milyon dolar gelir
Antalya'da 20 yılda 442 lüks yat Akdeniz sularına indirildi
İŞ-YAŞAM20 yılda 442 lüks yat denize indirildi