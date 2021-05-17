El Ele Destek Hareketi sürdürülebilir bir model olarak devam ediyor

18 yaş altı sokağa çıkma yasakları kalktı mı?

2020 yılının başında hayatımıza giren ve kısa zamanda tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19, insanların yaşam tarzından, şirketlerin iş yapış biçimine kadar her şeyi yeniden şekillendirdi.

Covid-19 sürecinde Mastercard ve İhtiyaç Haritası’nı bir araya getiren sosyal pazar yeri “El Ele Destek Hareketi” de ihtiyaç sahiplerinin gıda ve hijyen temel ihtiyaçlarının platform aracılığıyla aynı ildeki yerel esnaflar tarafından karşılanması esasıyla çalışmalarını 20 ilde tamamladı.

Projenin 20 ilden sonraki hedefi ise 81 ilde bu uygulamayı yaygınlaştırarak destek almak isteyen ihtiyaç sahipleri ile esnafları ve destekçileri birleştirmek. Bu doğrultuda teknolojik alt yapı çalışmaları tamamlanan sosyal pazar yeri platformunda 8100 aileye yardım sağlanırken 300 işletme de kampanyanın tedarikçisi olarak pazar yerinden satış gerçekleştirdi.

YAYALIM YAŞATALIM!

Projenin bundan sonraki en büyük amacı pandemiden zarar görmüş ve destek almak isteyen bireyleri yardımseverlerle buluşturmak ve sosyal pazar yerine kayıtlı yerel esnafın sayısını artırmak. Çalışma, ortak toplumsal bilinç ve sorumluluk gerektirdiği gerçeğinden yola çıkarak projenin devamında “Yayalım Yaşatalım” mesajı ile herkesi platformu kullanmaya davet ediyor. Bireysel olarak katılmak ya da tedarikçi olmak isteyenler için İhtiyaç Haritası ana sayfasındaki yönlendirmeleri izlemek ve kayıt olmak yeterli oluyor.

PROJE KAÇ KİŞİYE ULAŞTI?

“El Ele Destek Hareketi” sosyal pazar yerinin ilk 10 ili olan İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, Gaziantep, Adana, Mersin, Trabzon, Elazığ ve Denizli’de hedeflenen yardım sayısına ulaşılmasının ardından projenin ikinci fazında da Edirne, Sakarya, Balıkesir, Antalya, Konya, Hatay, Şanlıurfa, Malatya, Erzurum, Ordu şehirlerindeki yerel ihtiyaçlar, yerel esnaflardan karşılandı.

Proje kapsamında yaklaşık 4 ay gibi bir sürede hedeflenen sayının üstüne çıkılarak 8100 ihtiyaç sahibine ulaşıldı ve 300 esnaftan gıda ve hijyen paketleri temin edildi.

Böylece gıda paketi ile 3bin litre ayçiçek yağı, 3 ton un, 3 ton şeker, 1,6 ton çay, 3 ton pirinç, 3 ton bulgur, 1,6 ton tuz, 3 ton salça yardımında bulunuldu. Hijyen paketi ile de ortalama 7bin ton toz deterjan, 3bin litre şampuan ve bulaşık deterjanı, 4 bin litre diş macunu, 100bin adet bulaşık süngeri, 25bin adet el sabunu, 20 bin adet kağıt havlu, 2 bin litre kolonya yardımı yapılarak ekonomiye katkı sağlandı.

Sürdürülebilir bir iş modeli şeklinde devam edecek olan “El Ele Destek Hareketi”ne bireysel destekler sosyalpazaryeri.ihtiyacharitasi.org adresi üzerinden devam edecek.

Ayrıca destek almak isteyen ihtiyaç sahipleri ve yerel işletmelerde aynı adres üzerinden başvuru taleplerini iletebilecekler.