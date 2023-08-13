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        Haberler Gündem 3. Sayfa El frenini çekmeyi unuttu! O anlar kemarada

        El frenini çekmeyi unuttu! O anlar kemarada

        Bursa'da sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu hafif ticari araç yokuş aşağı giderek seyir halindeki araçlara çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis aracına ise tali yoldan çıkan motosikletli kurye çarptı. İlginç kazaya saniye saniye yansıdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.08.2023 - 13:07
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        El frenini çekmeyi unuttunca olanlar oldu
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        Merkez Osmangazi ilçesine bağlı Demirtaş Mahallesi’nde meydana geldi. Ata Sokak üzerinde sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu hafif ticari araç geri geri kaçmaya başlayınca olanlar oldu.

        Yokuş yukarı duran araç geri geri kaçarken giderek hızlanmaya başlayınca çevredekilerin de müdahalesi yetersiz kaldı. Hızla ilerleyen aracı gören seyir halindeki diğer sürücüler, kaçmak için manevra yapmaya çalışsa da kazadan kaçamadı. Kaza nedeniyle olay yerine polis çağrıldı.

        İhbar üzerine polis ekipleri aynı sokak üzerinde seyir halindeyken, bu kez de tali yoldan gelen motosikletli kurye, ekip aracına çarptı. Peş peşe gelen kazalar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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