Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem El frenini çekmeyi unuttuğu araç ortalığı birbirine kattı

        El frenini çekmeyi unuttuğu araç ortalığı birbirine kattı

        Bolu'da otomobilini park eden ve el frenini çekmeyi unutan İ.E. araçtan indi. Yokuştan aşağı geri geri ilerleyen araç, cadde üzerinde akan trafikte B.S. yönetimindeki otomobile çarptı. Araç daha sonra cadde üzerinde bulunan kömürcü dükkanına çarparak durabildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 19:52 Güncelleme: 01.09.2023 - 19:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        El frenini çekmeyi unutunca
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bolu’da el freni çekilmeyen park halindeki bir araç. yokuştan aşağı hareket ederek önce bir otomobile çarptı ardından dükkana daldı.

        Kaza, İzzet Baysal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzzet Baysal Caddesi’nde otomobilini park eden ve el frenini çekmeyi unutan İ.E. araçtan indi. Bir süre sonra park halindeki araç, yokuştan geriye doğru hareket etti.

        Yokuştan aşağı geri geri ilerleyen araç, cadde üzerinde akan trafikte B.S. yönetimindeki otomobile çarptı. El freni boşalan araç cadde üzerinde bulunan kömürcü dükkanına çarparak durabildi. Yoldan yaklaşık 500 santimetre alçakta bulunan dükkana uçan otomobil, dükkanla yol arasında sıkıştı.

        İlginç kazada, otomobil ve dükkanda maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin talebi üzerine araç bulunduğu yerden vinç yardımıyla kurtarıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Bolu
        #haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        "Artık uzaya füzeleri gönderen bir gençlik var"
        "Artık uzaya füzeleri gönderen bir gençlik var"
        Bakan Fidan'dan kritik görüşme
        Bakan Fidan'dan kritik görüşme
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İtalya öne geçti
        İtalya öne geçti
        Konferans Ligi'nde rakipler belli oldu
        Konferans Ligi'nde rakipler belli oldu
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Avukatın kahreden ölümü! Restoranda fenalaştı
        Avukatın kahreden ölümü! Restoranda fenalaştı
        Prof. Dr. Naci Güçhan'ı hayattan koparan kaza!
        Prof. Dr. Naci Güçhan'ı hayattan koparan kaza!
        Togg üretimde gaza bastı!
        Togg üretimde gaza bastı!
        Meteoroloji cumartesi için saat verdi! 8 kente kritik uyarı!
        Meteoroloji cumartesi için saat verdi! 8 kente kritik uyarı!
        KKM'de 8 ay sonra ilk düşüş
        KKM'de 8 ay sonra ilk düşüş
        Avcılar'da bilim insanlarını heyecanlandıran keşif
        Avcılar'da bilim insanlarını heyecanlandıran keşif
        İlk yerli sürücüsüz metro aracı raylara indi
        İlk yerli sürücüsüz metro aracı raylara indi
        Beli ağrıyanlar tuvalette bu hatayı yapmayın!
        Beli ağrıyanlar tuvalette bu hatayı yapmayın!
        Fenerbahçe veda etti, United duyurdu!
        Fenerbahçe veda etti, United duyurdu!
        'Tanımıyorum' göndermesi
        'Tanımıyorum' göndermesi
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Onlar için en güzel yazdı
        Onlar için en güzel yazdı
        Gabon darbesi üzerine notlar
        Gabon darbesi üzerine notlar
        Dünyada biten transferler
        Dünyada biten transferler