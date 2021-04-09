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HaberlerGündem3. SayfaMuğla'da korkunç kaza! El frenini unuttu, kamyonet baraja düştü - Haberler
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Muğla'da park halindeyken el freni çekilmeyince baraja düşen kamyonetteki kadın öldü

Muğla'da feci bir kaza meydana geldi. Kentin Seydikemer ilçesinde park halindeyken el freni çekilmeyince baraja düşen kamyonetteki kadın öldü

Muğla'da korkunç kaza! El frenini unuttu, kamyonet baraja düştü - Haberler
El frenini unutunca facia yaşandı!
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AA

Olayda Ahmet Yanık (66) kullandığı 48 H 6334 plakalı kamyonetini Eşen Barajı kenarına park etti. Yanık'ın, el frenini çekmeden indiği kamyonet, hareket ederek baraja düştü. Kamyonet içindeki Meryem Yanık (58) ile kısa sürede suda kayboldu.

AA'nın haberine göre, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığına bağlı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma timine bağlı dalgıçlar, yaptıkları çalışmayla Yanık'ın cesedini çıkardı.

Yanık'ın kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için cesedi, Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Sürücü Yanık ile yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

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