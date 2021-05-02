El Salvador Devlet Başkanı Ortez'in anayasaya aykırı kararı 0:00 / 0:00

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Cumartesi günü yapılan seçim kapsamında, El Salvador Yüksek Mahkemesi Anayasa Dairesi yargıçları ve başsavcı Raúl Melara görevden alındı.

Sivil toplum kuruluşları ve insan hakları örgütleri tarafından eleştirilen ihraç için ülkedeki hakimler de kararın anayasaya aykırı olduğunu söyledi.

El Salvador Devlet Başkanı Ortez, diğer ülkelere iç işlerine karışmaması için uyarıda bulundu. Twitter açıklamasında yargıçların ihraç edilmesini ‘‘ev temizliği’’ olarak nitelendirdi.

Prensa Latina’nın aktardığı habere göre yargıçların görevden alınmasına yönelik oylama, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Latin Amerika danışmanı olan Juan Gonzalez tarafından da tepki çekti.

Anayasal düzene aykırı olan oylamada 84 milletvekili 64 oyla yargıçların görevden alınmasına evet dedi.