El Salvador’da Bitcoin protestoları

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler BBC Dünya
ABONE OL

El Salvador’da Bitcoin protestoları

Orta Amerika ülkesi El Salvador’da binlerce protestocu Bitcoin’in resmi para birimi olarak kabul edilmesine karşı sokaktaydı.

El Salvador’da Bitcoin protestoları
BBC TÜRKÇE
Bir protestocunun elindeki dövizde
AFP
Bir protestocunun elindeki dövizde "Bitcoin'e hayır" ifadesi yer alıyordu

Orta Amerika ülkesi El Salvador'da binlerce protestocu Bitcoin'in resmi para birimi olarak kabul edilmesine karşı sokaktaydı.

Devlet Başkanı Nayib Bukele, kripto para birimi sayesinde ülke dışındaki El Salvadorluların ülkedeki akrabalarına para göndermesinin kolaylaşacağını söylüyor.

Bu plana karşı çıkanlar ise Bitcoin'in istikrarsızlık ve enflasyona yol açacağını öne sürüyor.

Bazı protestocular ATM benzeri Bitcoin otomatlarını yakarken bazıları da ellerinde "Diktatör Bukele" dövizleri taşıdı.

Geçen hafta Bitcoin'i ABD dolarının yanında resmi para birimi olarak kabul etmeye karar veren ülke, bu alanda bir ilke imza atmıştı.

- AFP
Bitcoin ATM'Sini yakan protestocular
-
Getty Images
Protestocular Bukele'nin otoriter olduğunu söylüyor

Ülkenin bağımsızlığının 200 yıl dönümünde başkent San Salvador'da bir araya gelen göstericiler, anayasa bağlılık çağrısında bulundu, Bukele'nin otoriterleşmesini eleştirdi.

Bukele bir süre önce, anayasadaki süre sınırlamasına rağmen ikinci kez başkanlığa aday olmasını sağlayan yargı üzerindeki kontrolünü artırmıştı.

Fakat Bukele'nin halk desteği de yüksek.

Son dönemde bir gazete için yapılan bir ankette, başkanlığının yüzde 85 oranında onaylandığı görülmüştü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Taliban'ın kurucularından olan Baradar, Hakkani grubu ile kavgalı olmadığını savundu
BBC Taliban'ın kurucularından olan Baradar, Hakkani grubu ...
Koronavirüs tablosu: Verilerle Türkiye'de dördüncü dalga
BBC Koronavirüs tablosu: Verilerle Türkiye'de dördüncü ...
SON DAKİKA: Inspiration4: Dört amatör astronotun uzay yolculuğu için geri sayım başladı
BBC Dört amatör astronotun uzay yolculuğu için geri sayım ...
SON DAKİKA: İngiltere'de Covid vaka senaryolarına göre iki farklı kış eylem planı oluşturuldu
BBC İngiltere'nin vaka sayılarına göre iki planı var!
Covid aşısı: İngiltere'de üçüncü doz aşı uygulaması haftaya başlıyor
BBC İngiltere'de 3. doz aşı uygulaması haftaya başlıyor
"Gençler, kendilerini bekleyen bir gelecek olmadığı görüşünde"
BBC 10 ülkede iklim değişikliği araştırması
SON DAKİKA: Afgan kadınlar #KıyafetimeDokunma kampanyası ile Taliban'a karşılık veriyor
BBC Afgan kadınlardan #KıyafetimeDokunma kampanyası
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın annesi Charlotte Johnson Wahl 79 yaşında hayatını kaybetti
BBC İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın annesi Charlotte ...
SON DAKİKA: İklim değişikliği: Sıcaklığın 50 derecenin üzerine çıktığı gün sayısı, 40 yılda iki katına çıktı
BBC Korkutan iklim değişikliği araştırması: 40 yılda iki ...
Almanya Başbakanı Merkel'in siyasi mirası ne olacak? "Avrupa'nın Kraliçesi'nin tacındaki pırıltılar ve lekeler
BBC Almanya Başbakanı Merkel'in siyasi mirası ne olacak?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.