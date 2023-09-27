Elaiussa Sebaste Antik Kenti'ndeki nekropol ziyarete açılacak

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"Nekropol, genellikle toplu aile mezarları olarak kullanılmış. Aile üyelerinin defnedildiği, tekrar kullanılan oda mezarları olduğu düşünülüyor. Yine bireysel gömülerin yapıldığı lahitler var.

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Burası, biraz da kişilerin ekonomik sınıfına hitap eden bir yer. Halihazırda pek çok mezar korunabilmiş durumda. Çok farklı tipolojideki mezarı barındırdığı için burası turizme açıldığında büyük potansiyele sahip olacak ve bölgenin tanıtımı açısından önemli olacak.