Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yaşam Elaiussa Sebaste Antik Kenti'ndeki nekropol ziyarete açılacak

        Elaiussa Sebaste Antik Kenti'ndeki nekropol ziyarete açılacak

        Mersin'in Erdemli ilçesinde, Roma ve Bizans dönemlerinin izlerini taşıyan Elaiussa Sebaste Antik Kenti'ndeki nekropolün turizme kazandırılması için projelendirme çalışmasına başlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 10:19 Güncelleme: 27.09.2023 - 10:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Ayaş Mahallesi'ndeki antik kentte Kültür ve Turizm Bakanlığınca başlatılan 29. dönem arkeolojik çalışmalar, Kastamonu Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Asena Kızılarslanoğlu'nun öncülüğündeki 15 kişilik ekiple yürütülüyor.

        2

        Antik kentteki işlemler, turizme açılması hedeflenen kuzey bölümdeki Roma yolunda yer alan nekropolde sürdürülüyor.

        3

        Kızılarslanoğlu, gazetecilere, nekropolün Kilikya bölgesinin en büyük toplu mezarlarından biri olduğunu söyledi.

        4

        Roma Dönemi'nde yapılan nekropolün Geç Bizans Dönemi'nde de kullanıldığını belirten Kızılarslanoğlu, "Farklı tipolojideki mezarları barındıran nekropolün turizme açılması amacıyla çevre düzenlemesine başlanacak. Şu an projelendirme aşamasındayız, ön hazırlık yapılıyor" dedi.

        5

        Ziyaretçilerin mezarların çevresinde rahat gezebilmesi için rota oluşturulacağını anlatan Kızılarslanoğlu, dijital arşiv amacıyla farklı yapıdaki mezarların fotoğraflandığını söyledi.

        6

        "TURİZME AÇILDIĞINDA BÜYÜK POTANSİYELE SAHİP OLACAK"

        Depolardaki arkeolojik buluntuların restorasyon ve belgeleme çalışmalarının devam ettiğini belirten Kızılarslanoğlu, şöyle devam etti:

        7

        "Nekropol, genellikle toplu aile mezarları olarak kullanılmış. Aile üyelerinin defnedildiği, tekrar kullanılan oda mezarları olduğu düşünülüyor. Yine bireysel gömülerin yapıldığı lahitler var.

        8

        Burası, biraz da kişilerin ekonomik sınıfına hitap eden bir yer. Halihazırda pek çok mezar korunabilmiş durumda. Çok farklı tipolojideki mezarı barındırdığı için burası turizme açıldığında büyük potansiyele sahip olacak ve bölgenin tanıtımı açısından önemli olacak.

        9

        Kentin aslında ne kadar büyük olduğu, ekonomisinin ve nüfusunun nasıl olduğunu da burayı ziyaret edenlere gösterme şansına sahip olacağız."

        ​​​​​​​

        10

        Kızılarslanoğlu, nekropol için hazırlanan projenin Kültür ve Turizm Bakanlığına sunulacağını, Elaiussa Sebaste Antik Kenti'ndeki sezon çalışmalarının 10 Ekim'e kadar süreceğini kaydetti.

        11
        12
        13
        #Elaiussa Sebaste Antik Kenti
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Yolun devam ettiğini sandı denize uçtu!
        Yolun devam ettiğini sandı denize uçtu!
        Vahşeti sosyal medyada yayınlamış! Otoparkta infazı itiraf etti!
        Vahşeti sosyal medyada yayınlamış! Otoparkta infazı itiraf etti!
        Irak'ta düğün salonunda yangın: En az 114 ölü
        Irak'ta düğün salonunda yangın: En az 114 ölü
        "Ağır bedeller ödenebilir"
        "Ağır bedeller ödenebilir"
        MİT'ten Irak'ta nokta operasyon!
        MİT'ten Irak'ta nokta operasyon!
        Beşiktaş'ın Adana Demirspor 11'i!
        Beşiktaş'ın Adana Demirspor 11'i!
        Önce motosiklet sonra otomobil çarptı! Sürücüler şoka girdi!
        Önce motosiklet sonra otomobil çarptı! Sürücüler şoka girdi!
        Futbolcular yeşile boyandı!
        Futbolcular yeşile boyandı!
        Feci kaza kamerada! Bir çocuk annesiydi! Öldüren geçiş!
        Feci kaza kamerada! Bir çocuk annesiydi! Öldüren geçiş!
        Eski eşinin ailesini darbetti, 5. kattan düşüp öldü
        Eski eşinin ailesini darbetti, 5. kattan düşüp öldü
        Karaciğer naklinde büyük devrim
        Karaciğer naklinde büyük devrim
        Türkiye Romanya'ya doğalgaz ihraç edecek
        Türkiye Romanya'ya doğalgaz ihraç edecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Türkiye için büyüme beklentisini yükseltti
        Türkiye için büyüme beklentisini yükseltti
        Bu bölgeler için sağanak yağmuru yarısı
        Bu bölgeler için sağanak yağmuru yarısı
        Trump'ın gayrimenkul imparatorluğu: Dolandırdı
        Trump'ın gayrimenkul imparatorluğu: Dolandırdı
        Yeni AFAD Başkanı Okay Memiş: AFAD’ı daha da güçlendireceğiz
        Yeni AFAD Başkanı Okay Memiş: AFAD’ı daha da güçlendireceğiz
        Adıyaman'da keşfedildi! Askeri helikopterle taşındı
        Adıyaman'da keşfedildi! Askeri helikopterle taşındı
        Barry satışa çıkıyor... Dudak uçuklatan rakam!
        Barry satışa çıkıyor... Dudak uçuklatan rakam!
        12 yıllık cinayet sorguda çözüldü! Öldürüp uçurumdan attılar
        12 yıllık cinayet sorguda çözüldü! Öldürüp uçurumdan attılar