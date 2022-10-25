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Hastaneden yapılan açıklamada, bölgeye kaliteli sağlık hizmeti sunan şehir hastanesinde epilepsi pili ameliyatları da yapılmaya başlandığı, bu sayede bu hizmet için farklı illere gitmek zorunda kalan hastaların mağduriyetlerinin de giderildiği belirtildi.

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Selman Kök, epilepsi pili ameliyatlarının ilaçların yeteri sürede ve uygun çeşitlilikte kullanılmasına rağmen nöbetlerin kontrol altına alınamadığı, ilaca dirençli epilepsi hastalarında başvurulan cerrahi bir yöntem olduğunu ifade etti.

5 İLAÇ KULLANMASINA RAĞMEN GÜNDE 4-5 DEFA NÖBETLERİ OLUYORDU

Hastanelerine son olarak Bingöl'den gelen 11 yaşındaki hastanın 1 yaşından bu yana epilepsi tanısı konulduğunu aktaran Kök, şunları kaydetti: "5 ilaç kullanmasına rağmen günde 4-5 defa nöbetleri olan hastamız, dirençli epilepsi tanısıyla tarafımıza yönlendirildi. Hastamıza vagal sinir stimülasyonu (epilepsi pili) cerrahisi uygulandı. Kısa sürede normal yaşamına dönen hastamızın taburcu edilmesi planlanmaktadır. Epilepsi pili ameliyatları en güvenli ameliyatlardan biridir. Yüksek teknolojiye sahip olan şehir hastanemizde epilepsi pili ameliyatı güvenle yapılmaktadır."