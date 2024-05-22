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        Haberler Gündem Elazığ'da 158 kök Hint keneviri ele geçirildi - Güncel haberler

        Elazığ'da 158 kök Hint keneviri ele geçirildi

        Elazığ'da düzenlenen operasyonda 158 kök Hint keneviri ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 21:49 Güncelleme: 22.05.2024 - 21:49
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        158 kök Hint keneviri ele geçirildi
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        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında C.G'nin kenevir ekimi yaptığı bilgisine ulaştı.

        Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi kenevir bitkilerine bakım yaptığı esnada suçüstü yakaladı.

        Bölgede yapılan aramada, 158 kök Hint keneviri ele geçirildi, C.G. gözaltına alındı.

        Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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