Elazığ'da 158 kök Hint keneviri ele geçirildi
Elazığ'da düzenlenen operasyonda 158 kök Hint keneviri ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında C.G'nin kenevir ekimi yaptığı bilgisine ulaştı.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi kenevir bitkilerine bakım yaptığı esnada suçüstü yakaladı.
Bölgede yapılan aramada, 158 kök Hint keneviri ele geçirildi, C.G. gözaltına alındı.
Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.