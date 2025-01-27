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        Haberler Gündem Çevre Elazığ'da 20 milyon yavru alabalık üretildi | Son dakika haberleri

        Elazığ'da geçen yıl 20 milyon yavru alabalık üretildi

        Elazığ'da 2024 yılında 20 milyon yavru alabalık üretildi. Üretilen balıklar bölgede 16 ilin iç sularına ve Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyetine gönderildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 15:48 Güncelleme: 27.01.2025 - 15:49
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        Elazığ'da 20 milyon yavru alabalık üretildi
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        Elazığ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Keban Su Ürünleri Üretim Tesisinde geçen yıl 20 milyon yavru alabalık üretimi gerçekleştirildi.

        Üretilen balıklar bölgede 16 ilin iç sularına ve Azerbaycan’ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyetine gönderildi.

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