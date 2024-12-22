Elazığ'da 27 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Elazığ İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentte yüksek kesimlerde kar yağışı ve tipi etkili oluyor.

Kar nedeniyle Karakoçan ilçesinde 22, Kovancılar ilçesinde 5 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler, kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, Kovancılar ilçesine bağlı Bağgülü grup köy yolu ile Okçular grup yolu ve Palu-Arıcak ilçeleri grup yolu üzerindeki Tırnik Geçidi'nde bazı araçlar kar nedeniyle yolda kaldı.