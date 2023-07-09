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        Elazığ'da boşaltılan 6 katlı bina yıkım sırasında çöktü

        Elazığ'da 6 Şubat depremlerinde hasar alıp, boşaltılan 6 katlı bina kontrollü yıkım sırasında çöktü. O anlar, kameraya yansıdı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2023 - 14:22
        Elazığ'da 6 katlı bina yıkım sırasında çöktü
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        Elazığ'da, depremlerde ağır hasar aldığı için boşaltılan 6 katlı bina yıkım sırasında çöktü.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alıp, boşaltılan binaların yıkım çalışmaları sürüyor. Merkeze bağlı Yeni Mahallesi'nde de 6 katlı bina, dün kontrollü yıkım sırasında çöktü.

        Çökme ile çevredekiler kaçışırken, çevreyi toz bulutu kapladı. O anlar, güvenlik ve cep telefonu kamerasına yansıdı.

        #elazığ haberle
        #Deprem
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